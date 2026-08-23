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Société

Commission de l'éthique en science et en technologie

Les véhicules connectées soulèvent des questions relatives à la vie privée

Les véhicules connectées soulèvent des questions relatives à la vie privée
Photo: La Presse Canadienne, 2026

Les véhicules modernes sont devenus de véritables centres numériques complexes qui surveillent et enregistrent en permanence vos faits et gestes.

Telles sont les conclusions publiées dans un nouveau rapport de la Commission de l'éthique en science et en technologie (CEST).

Ce rapport de 64 pages recense 12 risques majeurs pour la vie privée, notamment en matière de cybersécurité, de géolocalisation et de pratiques d'assurance déloyales.

Les caméras des véhicules connectés peuvent également filmer des passants qui n’ont pas donné leur consentement, précise-t-il.

Luc Bégin, président de la CEST, reconnaît que les voitures connectées présentent des avantages.

Mais comme beaucoup de gens ne lisent pas les conditions générales, il estime qu’il est essentiel que les gens soient conscients des risques afin de prendre des décisions éclairées.

La Presse Canadienne

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