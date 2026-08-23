Centre de services scolaire des Samares: 67 nouvelles classes

Le Centre de services scolaire des Samares se réjouit de l’annonce du ministère de l’Éducation autorisant la réalisation de six projets d’ajout d’espace sur son territoire.

Ces projets permettront l’aménagement de 67 nouvelles classes dans cinq municipalités, ce qui constitue une belle avancée pour répondre à la croissance de la clientèle scolaire et offrir aux élèves des milieux d’apprentissage modernes, fonctionnels et adaptés à leurs besoins.

« Chaque nouvel espace d’apprentissage que nous créons est un investissement dans la réussite et le bien-être de nos élèves. La relance de ces six projets nous permettra de poursuivre le développement de notre réseau afin d’offrir à un nombre grandissant de jeunes des milieux stimulants, fonctionnels et propices à leur épanouissement. Nous sommes heureux de pouvoir aller de l’avant et remercions le ministère de l’Éducation pour son soutien dans la réalisation de ces projets », a souligné Stéphane Chaput, directeur général du Centre de services scolaire des Samares.

« C’est une excellente nouvelle pour les familles et les jeunes de Rawdon et des municipalités environnantes. Investir dans nos écoles est un choix clair en faveur de la réussite scolaire des élèves et du développement des communautés. Notre région vivant une augmentation démographique marquée, cet ajout d’espace répond à des besoins bien réels sur le terrain et aura des retombées concrètes », a ajouté France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de l’Efficacité de l’État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

Une nouvelle école primaire pour Sainte-Julienne

Le projet de construction d’une nouvelle école primaire à Sainte-Julienne, annoncé en septembre 2024, est autorisé à aller de l’avant.

Initialement prévu avec une capacité de 23 classes, le projet comptera désormais 27 classes, en plus d’espaces communs, d’un gymnase double et d’un carrefour d’apprentissage. La cour d’école et le gymnase pourront également être utilisés par la communauté en dehors des heures de classe. La nouvelle école devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2029-2030.

Quarante nouvelles classes dans cinq écoles secondaires

Cinq autres projets visant des écoles secondaires ont également reçu l’autorisation du ministère de l’Éducation d’aller de l’avant. Ceux-ci permettront l’ajout de huit classes dans chacun des cinq établissements concernés, soit un total de 40 nouvelles classes, grâce à une solution immobilière à déploiement rapide.

En plus de permettre une mise en service dans des délais beaucoup plus courts que ceux associés à une construction traditionnelle, cette solution offre des espaces d’apprentissage modernes, confortables et pleinement adaptés aux besoins des élèves et du personnel. Conçues selon les mêmes exigences de qualité que les bâtiments scolaires, ces installations constituent une réponse efficace et flexible à la croissance de la clientèle scolaire.

Voici les cinq établissements qui bénéficieront de ces ajouts :

- l’école secondaire de la Rive, à Lavaltrie;

- l’école secondaire de l’Érablière, à Saint-Félix-de-Valois;

- l’école secondaire des Chutes, à Rawdon;

- l’école secondaire de l’Évolution, à Saint-Lin–Laurentides;

- et l’école secondaire du Havre-Jeunesse, à Sainte-Julienne.

« Avec le lancement de ces projets d’infrastructures scolaires, nous nous assurons que les élèves du Québec apprennent et évoluent dans des milieux les plus adaptés et modernes possibles. Le parc immobilier scolaire date en moyenne de plus de 50 ans et nous ne pouvons pas tout refaire en même temps, mais nous continuons d’investir massivement dans nos écoles. Depuis 2018, le PQI pour les établissements scolaires est passé de 9 à 23,5 milliards de dollars. Nous allons continuer en ce sens au bénéfice des élèves », a mentionné Sonia LeBel, ministre de l’Éducation.