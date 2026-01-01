2153 ménages sont toujours à la recherche d'un logement à l'approche du 1er juillet

À moins d'une semaine du 1er juillet, 2153 ménages étaient accompagnés activement par un service d’aide à la recherche de logement au Québec, a rapporté jeudi le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), soit plus que l'année dernière à la même période.

Pour Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, cette situation est préoccupante alors que les taux d'inoccupation des logements ont augmenté dans plusieurs secteurs.

«Il y a des logements qui se construisent, mais ces logements-là sont tellement chers qu’ils ne correspondent pas à la capacité de payer de bien des locataires», a souligné Mme Laflamme.

«Il faut se rappeler que, pour plusieurs, c'est dans les tout prochains jours que ça se passe, pour d'autres, ça va être un petit peu plus tard en juillet. Mais de voir des chiffres aussi gros, alors que le taux d'inoccupation a augmenté, c’est très préoccupant pour l’avenir», a-t-elle ajouté.

L'an dernier à pareille date, 1989 ménages étaient accompagnés activement afin de rechercher un logement. Le nombre de ménages accompagnés de façon «active» inclut ceux qui se trouvent déjà en situation d'hébergement.

Mme Laflamme a rappelé que ce ne sont pas seulement les grands centres qui sont touchés par la crise du logement. En Montérégie, 407 ménages sont actuellement activement accompagnés pour rechercher un logement, tandis que 165 le sont dans Lanaudière et 166 en Mauricie, indique le FRAPRU.

En Mauricie, «malgré la hausse du taux d’inoccupation (...), il y a davantage de locataires qui ont fait appel à l’aide cette année que l’an passé», a précisé Mme Laflamme.

Elle a souligné le cas de Trois-Rivières, où le taux d'inoccupation a triplé entre 2024 et 2025 (passant de 0,9 à 2,7 %). «Et malgré ça, il y a de nombreux ménages qui sont accompagnés activement dans leur recherche de logement», a indiqué la porte-parole du FRAPRU.

«Donc vraiment partout, il y a des locataires qui vivent des situations de grande insécurité parce qu’ils n’ont pas trouvé le logement dont ils ont besoin.»

La région de Montréal compte pour l'instant 279 ménages activement accompagnés, selon la recension du FRAPRU.

Le dernier rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) indique que le taux d'inoccupation des logements destinés à la location était de 2,9 % dans la région métropolitaine de Montréal en 2025. En 2024, ce chiffre était de 2,1 %. La SCHL a toutefois précisé que, malgré cette hausse, «les unités les plus abordables, quant à elles, restent peu disponibles».

Dans la métropole, le loyer moyen des logements de deux chambres était de 1346 $ en 2025, en hausse de 7,2 %.

Le FRAPRU rapporte également que 301 ménages sont accompagnés activement dans la région de la Capitale-Nationale.

Dans la région métropolitaine de Québec, le taux d'inoccupation était de 2,4 %, et le loyer moyen des logements de deux chambres était de 1277 $, en hausse de 6,1 %, selon le rapport 2025 de la SCHL. En 2024, le taux d'inoccupation à Québec était de 0,9 %.

«Cette hausse marque un léger assouplissement du marché après une longue période de taux historiquement bas. Les taux d’inoccupation ont augmenté dans plusieurs secteurs de la région, dont la Basse-Ville, Les Rivières et la Rive-Sud», a rapporté la SCHL.

«Cette crise du logement, c'est une crise du logement cher», a fait valoir Mme Laflamme.

Elle a soutenu qu'il est «urgent que des mesures structurantes soient mises en place pour contrer cette inabordabilité du logement». La porte-parole du FRAPRU a appelé les différents partis à Québec à s'attaquer à cette crise, alors qu'une campagne électorale aura lieu cet automne.

Coralie Laplante, La Presse Canadienne