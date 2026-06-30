147 223 $ amassés pour la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Un nouveau record pour l’Omnium de Golf André Chalut
L’organisation de la 46e édition de l’Omnium de Golf André Chalut a permis de remettre la somme record de 147 223 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, dans le cadre de la 27e édition de l’événement au profit de la fondation. Le tournoi s’est tenu le 17 juin dernier au Club de golf de Saint-Jean-de-Matha.
Avec ses 46 éditions, l’Omnium de Golf André Chalut figure parmi les plus anciens tournois de golf caritatifs au Québec. Au fil des années, il a su conserver sa popularité et mobiliser de nombreux participants qui prennent part à cette journée à la fois pour le plaisir du jeu et pour soutenir une cause essentielle à la communauté. La présence de personnalités sportives contribue également à faire de cet événement un rendez-vous apprécié des golfeurs de la région.
La fondation tient à remercier chaleureusement la famille A. Chalut pour sa générosité et son engagement indéfectible envers sa mission. Grâce à l’Omnium de Golf André Chalut, au profit de la fondation depuis 1998, plus de 1,5 M$ ont été remis afin de soutenir l’amélioration des soins de santé et des services sociaux dans le nord de Lanaudière.
« Il est important pour nous de redonner à la communauté afin de contribuer à l’amélioration des soins de santé dans notre région. Nous faisons confiance à la fondation et savons que ces fonds seront investis là où les besoins sont les plus grands », souligne Alain Chalut, président de A. Chalut auto ltée.
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