L’autorité de régulation
Le Bureau de la concurrence enquête sur les politiques de prix annoncé minimal
Le Bureau de la concurrence ouvre une enquête sur l’utilisation des politiques de prix annoncé minimal dans le secteur de l’épicerie.
L’autorité de régulation estime que ces politiques peuvent empêcher les détaillants de faire la promotion de leurs prix les plus bas, ce qui risque de priver les consommateurs d'aubaines et de restreindre la concurrence.
Il précise que les politiques de prix annoncé minimal fixent le prix le plus bas auquel les détaillants peuvent annoncer un produit, même s’ils sont autorisés à le vendre à un prix inférieur, et qu’elles peuvent être imposées par les fournisseurs ou négociées entre ces derniers et les détaillants.
Le Bureau invite les acteurs du secteur et les consommateurs à lui transmettre des commentaires concernant le recours à ces politiques.
Il précise que les informations reçues serviront à étayer son enquête et à éclairer son examen de la concurrence tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire canadienne.
En juin, l’agence a lancé une enquête sur la concurrence dans le secteur de l’épicerie, portant notamment sur d’éventuels problèmes liés à la production, à la transformation, au transport, à la distribution et à la fixation des prix.
Brett Bundale, La Presse Canadienne
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