Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Retour des cadets

Un été sous le signe de la sécurité à Notre-Dame-des-Prairies

durée 13h00
26 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par Salle des nouvelles

À l'aube de la saison estivale, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies renouvelle les mesures mises en place afin de favoriser un environnement sécuritaire et convivial dans ses espaces publics. Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec, de même qu'une équipe de sécurité privée, contribueront tout au long de l'été à assurer une surveillance préventive et à soutenir le bien-vivre ensemble.

Kelly-Ann St-Onge et Émie Nadeau, les deux cadettes affectées au territoire, iront à la rencontre de la population dans les lieux les plus fréquentés. Leur rôle sera d'informer, de sensibiliser les citoyennes et citoyens aux bonnes pratiques et d'intervenir de façon préventive lorsque la situation le requiert.

La mairesse Suzanne Dauphin a récemment rencontré les deux cadettes afin de leur présenter les particularités et les enjeux propres à Notre-Dame-des-Prairies. Les citoyens sont invités à échanger avec elles tout au long de l'été et à leur faire part de leurs préoccupations.

« Nous souhaitons que les familles et l'ensemble de la population puissent profiter pleinement de nos parcs et de nos installations dans un climat de respect et de sécurité. La prévention, la sensibilisation et une présence soutenue sur le terrain demeurent les meilleurs moyens d'y parvenir », souligne la mairesse Suzanne Dauphin.

Une surveillance bonifiée les fins de semaine

En complément des interventions des cadettes et des services policiers, une équipe du AEE Sécurité sera déployée chaque fin de semaine, principalement au parc des Champs- Élysées, en plus de certains secteurs ciblés.

Les agents auront pour mandat de prévenir les nuisances, de veiller au respect de la réglementation municipale, notamment en matière de stationnement, et de contribuer au maintien d'un climat harmonieux dans les espaces publics. Une approche de sensibilisation sera privilégiée, mais des constats d'infraction pourront être remis en cas de récidive. Par ces actions, la Ville poursuit ses efforts afin d'offrir à la population des lieux publics accueillants, respectueux et agréables à fréquenter tout au long de la saison estivale.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les écrans pourraient interférer avec le développement du cerveau

Publié à 12h00

Les écrans pourraient interférer avec le développement du cerveau

Les jeunes guppys qui ont pu observer et interagir avec des poissons vivants ont développé un cerveau plus volumineux que ceux qui n'ont vu d'autres poissons que sur un écran, a constaté une équipe suédoise. Cette étude s'ajoute à la littérature qui suggère déjà que le développement normal du cerveau puisse être altéré par la place de plus en ...

LIRE LA SUITE
Le déménagement est une source importante d’anxiété selon un sondage

Publié à 11h00

Le déménagement est une source importante d’anxiété selon un sondage

Un sondage réalisé par Google Surveys pour le compte de Best Buy Canada révèle que plus du tiers des Québécoises et Québécois (34,27 %) considèrent le déménagement comme l’un des événements les plus stressants de l’année. D’ailleurs, plus de la moitié (50,54 %) des répondants estiment que cette période est aujourd’hui plus anxiogène ...

LIRE LA SUITE
Lancement de la campagne « On gagne à choisir le respect »

Publié à 10h00

Lancement de la campagne « On gagne à choisir le respect »

Santé Québec Lanaudière lance la campagne de sensibilisation « On gagne à choisir le respect », destinée à promouvoir des comportements respectueux. La campagne s’articule autour de trois volets : le respect entre les usagers et les professionnels de la santé et des services sociaux, le respect entre collègues et le respect dans les collaborations ...

LIRE LA SUITE