Un été sous le signe de la sécurité à Notre-Dame-des-Prairies

À l'aube de la saison estivale, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies renouvelle les mesures mises en place afin de favoriser un environnement sécuritaire et convivial dans ses espaces publics. Le Programme de cadets de la Sûreté du Québec, de même qu'une équipe de sécurité privée, contribueront tout au long de l'été à assurer une surveillance préventive et à soutenir le bien-vivre ensemble.

Kelly-Ann St-Onge et Émie Nadeau, les deux cadettes affectées au territoire, iront à la rencontre de la population dans les lieux les plus fréquentés. Leur rôle sera d'informer, de sensibiliser les citoyennes et citoyens aux bonnes pratiques et d'intervenir de façon préventive lorsque la situation le requiert.

La mairesse Suzanne Dauphin a récemment rencontré les deux cadettes afin de leur présenter les particularités et les enjeux propres à Notre-Dame-des-Prairies. Les citoyens sont invités à échanger avec elles tout au long de l'été et à leur faire part de leurs préoccupations.

« Nous souhaitons que les familles et l'ensemble de la population puissent profiter pleinement de nos parcs et de nos installations dans un climat de respect et de sécurité. La prévention, la sensibilisation et une présence soutenue sur le terrain demeurent les meilleurs moyens d'y parvenir », souligne la mairesse Suzanne Dauphin.

Une surveillance bonifiée les fins de semaine

En complément des interventions des cadettes et des services policiers, une équipe du AEE Sécurité sera déployée chaque fin de semaine, principalement au parc des Champs- Élysées, en plus de certains secteurs ciblés.

Les agents auront pour mandat de prévenir les nuisances, de veiller au respect de la réglementation municipale, notamment en matière de stationnement, et de contribuer au maintien d'un climat harmonieux dans les espaces publics. Une approche de sensibilisation sera privilégiée, mais des constats d'infraction pourront être remis en cas de récidive. Par ces actions, la Ville poursuit ses efforts afin d'offrir à la population des lieux publics accueillants, respectueux et agréables à fréquenter tout au long de la saison estivale.