75 jours de prudence sur les routes cet été demande CAA-Québec

Les données ne mentent pas : en 2025, c’est encore une fois la période entre la fête nationale et la fête du Travail qui fut la plus meurtrière sur les routes du Québec. CAA-Québec en appelle donc à la prudence, au respect des limites de vitesse et à la courtoisie au volant alors que les beaux jours sont arrivés et que beaucoup de Québécois prendront la route au cours des prochaines semaines.



Bien que le nombre de personnes qui perdent la vie sur la route durant cette période critique avait diminué dans les dernières années (93 personnes ont été victimes d’accidents mortels en 2023 et 83 en 2024), ce sont 100 personnes qui sont mortes dans des accidents de la route l’été dernier, entre le 24 juin et la fête du Travail seulement, ce qui représente plus du quart de tous les accidents mortels survenus en 2025. La grande majorité de ces drames n’a pas été causée par l’état de la chaussée ou par les conditions météo, mais par des comportements humains, ce qui les rend évitables.

« Alors que la période estivale rime avec déplacements et escapades, tous les usagers de la route sont invités à redoubler de vigilance, à éviter les distractions et à adopter des comportements responsables pour la sécurité de tous », précise André Durocher, directeur de la Fondation CAA-Québec.

Des régions surreprésentées

À l’échelle régionale, cette période a été particulièrement meurtrière dans plusieurs régions en 2025, notamment au Bas Saint Laurent (25 % des décès pour cette région), en Mauricie (33 %), en Estrie (29 %), en Abitibi Témiscamingue (43 %), sur la Côte Nord (60 %), en Chaudière Appalaches (33 %), dans Lanaudière (35 %) et en Montérégie (34 %). Encore une fois, la distraction au volant s’impose comme la principale cause de décès, suivie de la vitesse.

Les dangers et les coûts de l’alcool au volant

CAA Québec rappelle également que l’alcool au volant demeure un facteur de risque majeur. Au delà des conséquences humaines souvent irréparables, les impacts financiers d’une première arrestation et d’une condamnation sont considérables et les coûts qu’engendre un tel comportement ont beaucoup augmenté au courant des dernières années : une première condamnation peut facilement coûter près de 10 000 $, une fois additionnés les amendes, les frais judiciaires, les coûts liés au véhicule et l’augmentation importante des primes d’assurance. À cela s’ajoutent de graves conséquences comme la suspension immédiate du permis, une période d’interdiction de conduire, un casier judiciaire et des démarches administratives complexes.

Vitesse, distance, attention : la recette pour un été plus sécuritaire

Selon le traditionnel sondage sur les intentions de vacances de CAA-Québec, 57 % des Québécois profiteront de l’été dans la province. On peut donc s’attendre à ce que les routes soient très achalandées. Pour contribuer à la sécurité de tout le monde (mais aussi pour soulager leur portefeuille), les usagers de la route peuvent adopter les comportements suivants:

- Partager la route en faisant preuve de courtoisie envers les usagers vulnérables, comme les cyclistes, les motocyclistes et les piétons.

- Augmenter la distance entre les véhicules pour avoir un temps de réaction optimal.

- Réduire la vitesse et respecter les limites, notamment près des zones de construction, et éviter les distractions. Il s’agit là des causes les plus fréquentes d’accident.

- Rappel : augmenter la vitesse de seulement 20 km/h sur 20 km ne fait gagner que 2 minutes, mais augmente la consommation de carburant de 15 %.

- Avec des remorques ou des véhicules récréatifs, rester attentif aux angles morts et éviter les vitesses excessives pour assurer un temps de freinage suffisant.

- Appliquer les cinq préceptes de l’exploration visuelle : regarder haut et loin, élargir le champ de vision, garder les yeux en mouvement, s’assurer d’être visible et anticiper une issue de secours.

- Prévoir une solution de rechange à la conduite si l’on prévoit consommer de l’alcool.