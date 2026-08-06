La foudre a déclenché des dizaines de feux de forêt en juillet au Québec

La Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) rapporte que le mois de juillet a été marqué par une activité de feux de forêt «supérieure à la moyenne» au Québec, notamment en raison de la foudre.

Dans la zone de protection intensive, 90 incendies sont survenus en juillet, affectant 1675 hectares de forêt. Ces dernières années, la moyenne était de 66 incendies, brûlant 1115 hectares.

Selon la SOPFEU, 41 % des brasiers déclenchés en juillet ont été causés par la foudre.

Il s'agissait largement de la cause la plus importante, loin devant les feux de camp mal éteints (16 %), les opérations forestières et industrielles (12 %), les articles de fumeurs (8 %), les fils électriques (8 %) et les brûlages de rebuts (4 %).

Dans son bilan transmis jeudi, la SOPFEU a noté que le mois de juillet a été marqué par des températures légèrement supérieures aux normales, par un déficit de précipitations dans l'ouest du Québec et sur la Côte-Nord, ainsi que par la présence de vents soutenus, accompagnés par moments de fortes rafales.

«Cette instabilité atmosphérique a par ailleurs favorisé une activité orageuse exceptionnelle, avec 243 363 coups de foudre enregistrés au cours du dernier mois sur l'ensemble du territoire, soit près de trois fois la moyenne des sept dernières années», a souligné la SOPFEU.

Les incendies survenus en juillet se sont produits principalement dans le Nord-du-Québec (22), en Abitibi-Témiscamingue (16), sur la Côte-Nord (11) et en Outaouais (10).

En zone nordique, 45 nouveaux incendies ont brûlé 16 099 hectares de forêt au cours du mois de juillet — tous ont été causés par la foudre. Plusieurs incendies allumés à la fin de juin ont aussi continué de menacer des communautés et des infrastructures stratégiques.

Pour combattre les flammes, les équipes de la SOPFEU ont reçu l'aide de plus de 220 pompiers forestiers venant d'autres provinces — Colombie-Britannique, Alberta, Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard — et de certains États américains.

À la fin du mois, la situation au Québec était «sous contrôle», de sorte que la SOPFEU a pu rendre la pareille aux équipes de la Colombie-Britannique, qui étaient à leur tour aux prises avec de nombreux incendies.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne