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Chantier de la rue de la Visitation

Nouvelle mesure de gestion de la circulation à Saint-Charles-Borromée

durée 10h00
25 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

Une mesure additionnelle de gestion de la circulation a été mise en place le 17 juin sur le chantier routier de la rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée  afin d’optimiser les dispositifs de sécurité déjà déployés.

Concrètement, un feu de circulation a été ajouté à la sortie du parc du Bois‐Brûlé, ce qui entraîne un cycle supplémentaire de signalisation et allonge le temps d’attente pour les automobilistes. Cette mesure, demandée par la CNESST, vise à réduire les risques d’accident et à protéger l’ensemble de la population, incluant les personnes travailleuses et usagères de la route.

Afin de limiter les impacts, il est fortement recommandé d’éviter le secteur et d’emprunter la voie de contournement par la route 343. Cette alternative permet d’éviter la congestion sur la rue de la Visitation et de faciliter la circulation. Pour se rendre au parc du Bois-Brûlé, la marche et le vélo demeurent également des options efficaces et sécuritaires.

Maintenir un environnement de travail conforme aux normes est essentiel : sans cette mesure, le chantier pourrait être interrompu, ce qui ne peut être envisagé, compte tenu de la rentrée scolaire de septembre. Ces travaux doivent absolument être achevés avant la rentrée afin d’assurer des déplacements sécuritaires pour les élèves fréquentant l’école secondaire du Bois-Brûlé.

Les conditions de circulation sont suivies de près et pourront être ajustées selon l’évolution des travaux, dont la fin est prévue à la fin juillet, mais il est clair que la majorité des phases nécessitent le maintien des mesures de contrôle de la circulation afin de garantir un environnement sécurisé.

Les informations relatives à l’évolution et au calendrier des travaux sont disponibles dans la section Info-travaux sur vivrescb.com.

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