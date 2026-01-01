Plus de 14 000 $ amassés lors du mois des bébés plantes

C’est un montant de 14 214 $ qui a été amassé dans le cadre du mois des bébés plantes par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et différentes entreprises de la région. La moitié de ce montant a été remise pour la recherche en néonatalogie, au Centre de recherche du CHU de Sherbrooke, et l’autre moitié a été remise à la fondation pour différents projets ou équipements pour les bébés prématurés de la région.

La fondation tient à remercier les entreprises ayant vendu des bébés plantes à son profit pendant le mois de mars dernier: Planterieur (Joliette), Ferme Bastien (Saint-Lin-Laurentides), Le Pot Vert (L’Assomption), Pépinière DS (Sainte-Julienne) et Les Enracinés (Saint-Gabriel-de-Brandon).

Qu’est-ce que le mois des bébés plantes?

Le mois des bébés plantes a vu le jour à la suite de la naissance prématurée de Laurent, le fils de l’horticultrice bien connue Mélanie Grégoire, à seulement 30 semaines en avril 2020. Laurent et sa famille ont passé plus de deux mois au département des soins néonatals. Laurent a souffert de plusieurs complications suivant sa naissance prématurée, mais grâce à la recherche, il a pu être sauvé et vit aujourd’hui une vie sans séquelles de sa naissance trop rapide. Cette levée de fonds se veut une aide pour les prochains bébés afin qu’ils puissent grandir en santé.

Pendant tout le mois de mars, différentes entreprises d’horticulture choisissent de vendre des bébés plantes au profit d’une fondation en santé de leur région.