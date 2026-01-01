Lanaudière exige une réponse à la hauteur des besoins de son territoire

Au moment où les enjeux liés à l’itinérance s’intensifient et préoccupent de plus en plus les communautés lanaudoises, la Table des préfets de Lanaudière s’explique mal la répartition des sommes annoncées par le gouvernement du Québec pour soutenir les interventions en itinérance. Les montants accordés à la région apparaissent largement insuffisants au regard de la réalité vécue sur le terrain ainsi que de la croissance des besoins.

Des 12,5 millions de dollars annoncés par Québec dans ce dossier, seulement 147 000 $ seront consacrés à des initiatives dans Lanaudière. Alors que les municipalités, les organismes communautaires et les partenaires locaux sont mobilisés quotidiennement pour répondre à une situation qui gagne en complexité, les investissements doivent être cohérents avec les défis auxquels le territoire est confronté.

« La situation actuelle exige des réponses à la hauteur des besoins. Partout dans Lanaudière, les acteurs sont engagés, innovent et collaborent pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. Toutefois, ils ne peuvent pas répondre seuls à une pression qui augmente sans cesse. Lorsque les investissements ne reflètent pas les réalités vécues dans nos communautés, c’est notre capacité collective d’agir qui est fragilisée. La répartition des ressources doit s’appuyer sur des données concrètes et tenir compte des besoins réels de chaque territoire », affirme Isabelle Perreault, présidente de la Table des préfets de Lanaudière.

Le visage de l’itinérance change dans Lanaudière

À l’image de plusieurs régions du Québec, Lanaudière connaît une transformation importante de la réalité de l’itinérance. Les résultats préliminaires du dénombrement 2025, publiés en avril 2026, démontrent une hausse préoccupante : l’itinérance visible a augmenté de 24,8 % en seulement trois ans, alors que 400 Lanaudois sont officiellement identifiés comme étant sans-abri.

Ces données ne représentent qu’une partie de la réalité observée sur le terrain, alors que plusieurs situations demeurent moins visibles et nécessitent également des interventions adaptées.

(Source : Dénombrement des personnes en situation d’itinérance au Québec – Résultats préliminaires 2025 (avril 2026) : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003995/)