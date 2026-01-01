Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lutte contre l'itinérance

Lanaudière exige une réponse à la hauteur des besoins de son territoire

durée 10h00
24 juin 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Par Salle des nouvelles

Au moment où les enjeux liés à l’itinérance s’intensifient et préoccupent de plus en plus les communautés lanaudoises, la Table des préfets de Lanaudière s’explique mal la répartition des sommes annoncées par le gouvernement du Québec pour soutenir les interventions en itinérance. Les montants accordés à la région apparaissent largement insuffisants au regard de la réalité vécue sur le terrain ainsi que de la croissance des besoins.

Des 12,5 millions de dollars annoncés par Québec dans ce dossier, seulement 147 000 $ seront consacrés à des initiatives dans Lanaudière. Alors que les municipalités, les organismes communautaires et les partenaires locaux sont mobilisés quotidiennement pour répondre à une situation qui gagne en complexité, les investissements doivent être cohérents avec les défis auxquels le territoire est confronté.

« La situation actuelle exige des réponses à la hauteur des besoins. Partout dans Lanaudière, les acteurs sont engagés, innovent et collaborent pour soutenir les personnes en situation de vulnérabilité. Toutefois, ils ne peuvent pas répondre seuls à une pression qui augmente sans cesse. Lorsque les investissements ne reflètent pas les réalités vécues dans nos communautés, c’est notre capacité collective d’agir qui est fragilisée. La répartition des ressources doit s’appuyer sur des données concrètes et tenir compte des besoins réels de chaque territoire », affirme Isabelle Perreault, présidente de la Table des préfets de Lanaudière.

Le visage de l’itinérance change dans Lanaudière

À l’image de plusieurs régions du Québec, Lanaudière connaît une transformation importante de la réalité de l’itinérance. Les résultats préliminaires du dénombrement 2025, publiés en avril 2026, démontrent une hausse préoccupante : l’itinérance visible a augmenté de 24,8 % en seulement trois ans, alors que 400 Lanaudois sont officiellement identifiés comme étant sans-abri.

Ces données ne représentent qu’une partie de la réalité observée sur le terrain, alors que plusieurs situations demeurent moins visibles et nécessitent également des interventions adaptées.

(Source : Dénombrement des personnes en situation d’itinérance au Québec – Résultats préliminaires 2025 (avril 2026) : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003995/)

RECOMMANDÉS POUR VOUS

75 jours de prudence sur les routes cet été demande CAA-Québec

Publié à 13h00

75 jours de prudence sur les routes cet été demande CAA-Québec

Les données ne mentent pas : en 2025, c’est encore une fois la période entre la fête nationale et la fête du Travail qui fut la plus meurtrière sur les routes du Québec. CAA-Québec en appelle donc à la prudence, au respect des limites de vitesse et à la courtoisie au volant alors que les beaux jours sont arrivés et que beaucoup de Québécois ...

LIRE LA SUITE
Plus de 14 000 $ amassés lors du mois des bébés plantes

Publié à 11h00

Plus de 14 000 $ amassés lors du mois des bébés plantes

C’est un montant de 14 214 $ qui a été amassé dans le cadre du mois des bébés plantes par la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière et différentes entreprises de la région. La moitié de ce montant a été remise pour la recherche en néonatalogie, au Centre de recherche du CHU de Sherbrooke, et l’autre moitié a été remise à la fondation pour ...

LIRE LA SUITE
Le fardeau financier lié aux médicaments à la hausse pour le tiers des Canadiens

Publié hier à 15h00

Le fardeau financier lié aux médicaments à la hausse pour le tiers des Canadiens

Le fardeau financier lié aux médicaments d'ordonnance a augmenté pour le tiers des Canadiens au cours des cinq dernières années, selon les résultats d'un sondage Léger publiés mardi. L'auteure du rapport, Melicent Lavers-Sailly, en déduit que l'inflation continue de peser sur les finances de plusieurs ménages, ce qui impacte parfois la prise de ...

LIRE LA SUITE