Maladie de Lyme: conseils pour se protéger

La Direction de santé publique de Santé Québec Lanaudière rappelle à la population l’importance de se protéger contre les piqûres de tiques, car elles peuvent transmettre la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Cette année, avec l’ajout de plusieurs municipalités reconnues comme endémiques, toute la région de Lanaudière est désormais considérée comme une zone où un antibiotique pourrait être prescrit à titre préventif à la suite d’une piqûre de tique.

Pour connaitre les municipalités où la prophylaxie post-exposition pourrait être prescrite, dans la région et ailleurs au Québec, consultez la carte interactive ou la liste des municipalités : inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme.

Les tiques et la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est transmise par la piqûre d’une tique porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi. Au Québec, la seule espèce de tique qui peut transmettre la maladie de Lyme est la tique Ixodes scapularis, aussi appelée « tique du chevreuil » ou « tique à pattes noires ».

Les tiques ne sautent pas et ne volent pas. On les retrouve principalement dans les herbes hautes et les végétaux sur le sol.

Piqûre de tique : quoi faire quand on l’aperçoit sur la peau

Si une tique s’agrippe à votre peau et qu’elle vous pique, il faut la retirer dès que possible avec un tire-tique ou une pince fine, comme une pince à sourcils. Ne tentez pas d’utiliser vos doigts ou vos ongles pour la retirer, car cela augmente le risque de transmission de la bactérie.

Pour évaluer si le traitement antibiotique préventif est nécessaire à la suite de la piqûre d’une tique, communiquez avec Info-Santé (811) ou votre pharmacien.

Pour obtenir les informations et recommandations en cas de piqûre, consultez ce lien : quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/retrait-dune-tique-en-cas-de-piqure.

Infection, symptômes et traitement

À la suite d’une piqûre de tique, des symptômes peuvent apparaitre entre 3 et 30 jours après la piqûre. Le symptôme le plus courant de la maladie de Lyme est une rougeur qui peut avoir la forme d’une cible de plus de 5 centimètres à l’endroit de la piqûre et qui persiste pendant au moins 2 jours.

Elle ne cause pas ou peu de douleur ni de démangeaisons. Ensuite, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des courbatures peuvent apparaitre. Lorsque détectée à un stade précoce, l’infection se traite à l’aide d’antibiotiques. Si elle n’est pas détectée ni traitée rapidement, des complications peuvent survenir, comme des problèmes cardiaques, neurologiques et articulaires qui sont parfois irréversibles.

Appelez Info-Santé (811) ou consultez un médecin si vous présentez un ou plusieurs symptômes de la maladie de Lyme.

Conseils de prévention

Pour éviter les piqûres de tiques, voici des habitudes à adopter :

- Marcher dans les sentiers et éviter les herbes hautes;

- Utiliser un chasse-moustique sur les parties exposées du corps, en évitant le visage, pour plus d’information : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-

environnement/conseils-dutilisation-dun-chasse-moustiques;

- Porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs de couleur claire afin de mieux repérer les tiques;

- Insérer le bas des pantalons dans les chaussettes et le chandail dans le pantalon;

- Inspecter les vêtements, l'équipement et le corps au retour d’une activité extérieure.

Faire de même avec les enfants et les animaux. Pour connaitre les cachettes préférées destiques sur votre corps : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/10-cachettes-preferees-tiques-corps-

affiche.html ;

- Prendre un bain ou une douche dès que possible, idéalement dans les 2 heures suivant l’activité extérieure pour vérifier la présence de tiques. Cela permettra d’enlever les tiques qui

ne seraient pas solidement attachées à la peau;