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De la fin juin à la mi-août

Des rendez-vous amusants pour les jeunes cet été

durée 10h00
23 juin 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Joliette est fière de s’associer à plusieurs partenaires du milieu culturel et communautaire afin d’offrir aux enfants une programmation dynamique et gratuite dans les parcs cet été. De la fin juin à la mi-août, les jeunes de 5 à 12 ans pourront participer à une foule d’activités ludiques, créatives et pédagogiques favorisant le plaisir, l'exploration et la vie active.

En semaine, les parcs Antonio-Barrette, Arthur-Normand, Lajoie et Réal- Laurin accueilleront diverses animations :

- des activités de lecture avec Ma tente à lire;

- l’accès à une cabane à jeux remplie de surprises;

- des ateliers de cirque pour bouger et développer de nouvelles habiletés;

- des découvertes éducatives sur la biodiversité; 

- la création d’une œuvre d’art collective;

- des séances d’improvisation favorisant la créativité et l’expression.

Cette initiative remplace le service d’animation libre dans les parcs, qui ne sera pas reconduit cette année en raison d’une baisse de la demande. La Ville a choisi d’adapter son offre afin de mieux répondre aux besoins des jeunes durant la période estivale.

« Déployer des activités gratuites, accessibles et stimulantes dans nos parcs, c’est favoriser le développement, la créativité et l’épanouissement de nos jeunes, tout en faisant de nos espaces publics des lieux vivants et rassembleurs », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

La Ville de Joliette tient à remercier les partenaires du projet : la Bibliothèque Rina- Lasnier, la Maison des Grands-Parents du Grand Joliette, Diffusion FAR, le CREL, Elaine Marconi et le Théâtre Côte à Côte.

Pour connaitre l’horaire, consultez le joliette.ca ou l’affichage dans les parcs concernés.

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