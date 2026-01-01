Un projet pilote qui pourrait transformer le suivi de la sclérose en plaques

Avec « ETNA™-SP en pharmacie », une innovation québécoise développée par l’entreprise Innodem Neurosciences, le suivi de la sclérose en plaques sort du cadre traditionnel des cliniques spécialisées pour s’installer directement dans la communauté — notamment en pharmacie.

Grâce à une application médicale utilisée sur un iPad Pro, les personnes vivant avec la sclérose en plaques pourront désormais réaliser, en quelques minutes, une évaluation fonctionnelle de leur condition. Répété tous les trois mois, ce test permet un suivi beaucoup plus fréquent de l’évolution de la maladie, en complément des examens comme l’imagerie par résonance magnétique (IRM), souvent espacés dans le temps.

Dans le cadre du projet pilote, ce type d’évaluation sera accessible gratuitement dans quelques pharmacies participantes, auprès de professionnels de la santé formés en sclérose en plaques. Cette approche de proximité transforme l’expérience des patients en leur offrant un accès plus simple, plus rapide et mieux intégré à leur quotidien — peu importe leur région.

En rapprochant ainsi la technologie et les soins des milieux de vie, le projet vise à favoriser un suivi plus proactif de la maladie, à renforcer l’autonomie des patients et à améliorer la compréhension de leur état de santé entre les consultations médicales.

Ce projet pilote, d’une durée d’un an, sera déployé principalement dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et Chaudière-Appalaches (et autres régions de l’Est du Québec).

À propos de la technologie ETNA™

Développée par Innodem Neurosciences et approuvée par Santé Canada, la technologie ETNA™-SP est un logiciel médical conçu pour améliorer le suivi des personnes atteintes de sclérose en plaques.

Elle permet d’évaluer la fonction neurologique et cognitive grâce à l’analyse des mouvements oculaires captés par la caméra d’un iPad Pro. Le test est rapide (environ 15 minutes) et non invasif, et il est basé sur des tâches visuelles simples, ce qui facilite l’utilisation de cette technologie en contexte de soins de proximité, notamment en pharmacie.

Soutien financier

Ce projet est rendu possible grâce à une aide financière inconditionnelle de Pharmascience, témoignant de son engagement envers l’innovation en santé au profit des personnes vivant avec la sclérose en plaques.

« Le projet est une occasion concrète de documenter l’intégration de ETNA™- SP dans un parcours de soins réel et de mieux comprendre son apport en pratique clinique. Après plusieurs années de développement, c’est une grande fierté de voir l’innovation utilisée pour et par les patients », résume le Dr Etienne de Villers-Sidani, PDG de Innodem Neurosciences.



« Chez Pharmascience, nous sommes fiers de soutenir un projet qui permet d’explorer de nouveaux modèles de soins en collaboration avec les milieux cliniques et communautaires. Notre appui reflète notre volonté d’améliorer les parcours de soins au Québec, avec au cœur de nos actions notre engagement : prendre soin des gens », ajoute Mike Dutton, Vice-président et Directeur général, Pharmascience Canada.

Les personnes atteintes de SP qui souhaitent participer au projet pilote sont invitées à visiter le site Web : https://spcanada.ca/etnasp.