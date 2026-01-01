SCB franchit le cap des 100 logements subventionnés et abordables

À l'approche du 1er juillet, alors que des centaines de baux arrivent à échéance simultanément dans la région, la Ville de Saint-Charles-Borromée renforce son engagement en matière d'habitation. Elle intègre 16 nouveaux ménages au Programme de supplément au loyer (PSL), géré par l'Office d'habitation au Cœur de chez nous, portant à 100 le nombre total de ménages soutenus sur son territoire.

Cet investissement, approuvé à l'unanimité par le conseil municipal lors de la séance du 8 juin, se traduit par un soutien annuel variant entre 675 $ et 1 200 $ par logement. L'Office d'habitation au cœur de chez nous peut ainsi procéder dès maintenant à l'attribution de ces suppléments pour répondre aux besoins urgents des ménages en cette période critique de déménagements.

Une initiative qui traduit la volonté du conseil municipal de répondre aux besoins de la communauté. En continuité avec les orientations de la politique d'habitation de la Ville, les objectifs de mixité sociale du Plan stratégique 2021-2030, ainsi que le plan d'urbanisme en vigueur, cette démarche est un pas de plus vers l’atteinte des cibles fixées. Le conseil municipal entend maintenir cette progression et fixe déjà ses prochains objectifs de développement.

« Atteindre le cap des 100 logements soutenus est un chiffre significatif, mais l'impact se situe avant tout dans la vraie vie de vraies personnes aux prises avec des loyers inabordables », explique le maire, Alexis Nantel. « Ce résultat démontre notre engagement concret, mais notre cible à moyen terme demeure l'accès à 200 logements soutenus pour assurer un toit abordable et digne aux familles admissibles de Saint-Charles-Borromée. »

Fonctionnement du programme

Le PSL soutient les ménages à faible revenu logés dans le marché locatif privé, les coopératives d'habitation ou les organismes sans but lucratif. Les bénéficiaires consacrent 25 % de leur revenu pour se loger, un seuil équivalent à celui d'une habitation à loyer modique (HLM), tandis que le programme comble la différence auprès des propriétaires. L'Office d'habitation assure la sélection des candidats et l'administration des subventions, lesquelles sont financées et encadrées par la Société d’habitation du Québec.