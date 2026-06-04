80 idées de sorties
Ici l’été : une programmation vivante à SCB
L’été s’annonce animé à Saint-Charles-Borromée! La Ville dévoile sa programmation estivale Ici l’été qui regroupe plus de 80 idées de sorties à découvrir de juin à septembre. Tout au long de l’été, concerts en plein air, activités sportives, festivités et rendez‐vous culturels ponctueront le territoire. Une programmation qui démontre que passer l’été dans sa ville offre de nombreuses occasions de s’amuser et de se rassembler.
« La Ville se réjouit d’offrir à ses citoyens un été accessible, riche et vivant, à deux pas de chez eux. Grâce à une programmation diversifiée, les Charlois peuvent profiter pleinement de la belle saison et se sentir en vacances à la maison en bénéficiant d’une offre culturelle, sportive et festive de qualité, conviviale et à proximité », souligne Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée.
Des animations dans les parcs tout l’été
Cette année, la Ville propose une tournée des parcs pour dynamiser les quartiers. Dès juin, une quinzaine d’activités sportives et culturelles seront offertes gratuitement dans six parcs du territoire. Une offre conçue pour plaire aux petits comme aux grands.
Des concerts à ciel ouvert
Les citoyens pourront profiter du retour des grands événements estivaux, dont la Fête nationale avec Jay Scott, de même que les festivals Mémoire et Racines et de Lanaudière. La Ville offrira également deux spectacles estivaux gratuits ayant comme têtes d’affiche Qw4rtz, ainsi que les soeurs Boulay et Elliott Maginot.
Une offre culturelle vivante
À Ici l’été se joint une programmation culturelle complémentaire issue de L’Espace culturel de la Maison Antoine-Lacombe. Celle-ci comprend plus de 15 activités gratuites à découvrir tout au long de l’été.
La brochure Ici l’été et le carnet culturel sont disponibles dès maintenant en ligne sur vivrescb.com. Une version imprimée sera accessible à compter du 8 juin dans plusieurs points de dépôt sur le territoire.
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