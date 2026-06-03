Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière
Plus de 3,6 M$ investis pour l’amélioration des soins de santé et des services sociaux
Dans le cadre de sa 36e assemblée générale annuelle (AGA), la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a présenté le bilan de son année 2025, marquée par des investissements importants et une forte mobilisation de la communauté.
Au cours de la dernière année, la fondation a versé 3 617 712 $ au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière afin de concrétiser plusieurs projets au sein de ses installations, notamment pour l’acquisition d’équipements spécialisés et pour des projets visant le mieux-être des usagers.
Lors de cette AGA, la FSNL a également annoncé que pour la prochaine année la coprésidence sera assurée par Dre Marilyn Simard-Gravel, coprésidente pour une deuxième année, alors que madame Stéphanie Morin laisse la place à madame Stéphanie Perreault.
Deux administrateurs quitteront également le conseil d’administration cette année. Le mandat de monsieur Jérôme Landry, pharmacien impliqué au sein du conseil d’administration depuis 2018, arrive à son terme, tandis que madame Evelyne Neveu, vice-présidente au Groupe Bélisle, quittera le CA après y avoir siégé pendant six ans. La fondation accueille donc deux nouveaux administrateurs : monsieur Xavier Allard, agent administratif au CISSS de Lanaudière ainsi que madame Marie Van Den Broek, directrice régionale Lanaudière chez EVOL.
Les six administrateurs suivants poursuivent leur mandat jusqu’à l’AGA 2027 :
- Vincent Denommé, directeur développement des affaires | Desjardins Entreprises;
- Dr Michel Dunberry, chirurgien général au Centre hospitalier De Lanaudière (CHDL) | CISSS de Lanaudière;
- Hugo Flamand, pharmacien;
- Hugo Lambert, chef d'équipe - analyse financière | Harnois Énergies;
- Stéphanie Morin, consultante en comptabilité;
- Stéphanie Perreault, présidente | Alliance ressources humaines.
Le mandat de quatre administrateurs se terminait cette année, mais ceux-ci ont décidé de le prolonger jusqu’à l’AGA 2028 :
- Me Marie-Josée Blais, notaire | Dunton Rainville;
- Andréanne Laliberté-Rhéaume, directrice du programme jeunesse | CISSS de Lanaudière;
- Alex Marchand, copropriétaire | Recursyve Solutions;
- Dre Marilyn Simard-Gravel, anesthésiologiste | CHDL.
Des investissements concrets
Au cours de la dernière année, la fondation a poursuivi son engagement d’améliorer les soins de santé et les services sociaux dans le nord de Lanaudière. Les sommes versées ont notamment permis l’acquisition de casques réfrigérants pour le secteur de l’oncologie du CHDL, d’un scan spécialisé en imagerie médicale, la mise en place d’un budget loisirs pour les 12 centres d’hébergement du territoire, ainsi que l’acquisition du programme Mots d’enfants pour une clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique.
Parallèlement, de nouveaux projets ont été autorisés, répondant à des besoins bien réels sur le terrain et témoignant de la capacité de la fondation à s’adapter à une réalité en constante évolution.
Un projet marquant pour la communauté
L’année 2025 restera marquante avec la concrétisation du Pavillon de soins palliatifs et de fin de vie. Ce projet d’envergure, porté par une mobilisation exceptionnelle du milieu, permet désormais d’offrir des soins dans un environnement humain, chaleureux et adapté aux besoins des personnes en fin de vie et de leurs proches.
Plus qu’une réalisation, il s’agit d’un véritable héritage pour la communauté, qui contribuera à améliorer l’accompagnement offert aux usagers pour les années à venir.
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