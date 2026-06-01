MRC de Joliette
Une nouvelle étape pour l’accueil et la promotion touristique
La MRC de Joliette et la Chambre de Commerce du Grand Joliette (CCGJ) annoncent qu’à compter du 1er juin 2026, la MRC assumera directement le mandat d’accueil et de promotion touristique du territoire. Ce virage s’inscrit dans une volonté affirmée de renforcer la cohérence, la modernité et l’efficacité des actions destinées à mettre en valeur la région.
Depuis 1991, la CCGJ assurait l’exploitation du bureau d’information touristique de la MRC de Joliette. À cela s’est ajouté, en 2017, le mandat de promotion touristique du territoire. Au cours des dernières décennies, la Chambre a ainsi contribué activement à la mise en valeur de la région et au soutien de l’accueil des visiteurs, en collaboration avec les différents acteurs du milieu touristique, culturel et économique.
« En intégrant le volet touristique à ses responsabilités, la MRC consolide savision de regrouper des leviers stratégiques comme le développement économique, le transport collectif et désormais le tourisme. Je tiens à saluer le travail remarquable accompli par la CCGJ au fil des années », déclare Pierre-Luc Bellerose, préfet de la MRC de Joliette.
« Ces mandats auront marqué une partie importante de l’histoire de la Chambre et nous sommes fiers du travail accompli avec l’ensemble de nos partenaires au fil des années. Nous remercions la MRC de Joliette pour la confiance accordée et demeurerons disponibles afin de contribuer à une transition harmonieuse des services touristiques. Dans un souci de continuité et de qualité des services offerts à la communauté, nous souhaitons que cette transition permette de préserver les acquis développés au fil des années et d’assurer aux visiteurs une expérience cohérente, accueillante et à la hauteur du potentiel touristique de notre région », ajoute Jade Poitras Bessette, directrice générale de la Chambre de Commerce du Grand Joliette.
Reconnu comme un pôle touristique et culturel important de Lanaudière, le territoire de la MRC de Joliette se distingue par la richesse de son offre d’événements et d’activités, la diversité de ses attraits ainsi que la vitalité de son milieu des affaires, attirant chaque année de nombreux visiteurs.
Le bureau d’accueil physique actuel fermera ses portes le jeudi 28 mai. Capitalisant sur le virage numérique amorcée par la CCGJ, la MRC continuera d’orienter ses efforts vers des outils modernes, accessibles et adaptés aux besoins des visiteurs d’aujourd’hui. Afin d’assurer une période de transition fluide, les coordonnées téléphoniques demeureront inchangées et les équipes de la MRC et de la CCGJ travaillent activement pour un transfert efficace de l’ensemble des outils existants.
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