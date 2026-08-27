Nouveau feu de circulation à l’intersection de Petite-Noraie et Flavie-Poirier

Afin d’améliorer la gestion des déplacements à l’angle des rues Petite-Noraie et Flavie-Poirier, la Ville de Saint-Charles-Borromée a annoncé l’ajout d’un nouveau feu de circulation qui permettra de gérer les mouvements à l’intersection de manière sécuritaire.

Selon l’échéancier préliminaire, le nouveau feu pourrait être implanté vers la fin de l’automne 2026, si les conditions météorologiques sont favorables. Dans le cas où un gel hâtif était observé, les travaux pourraient plutôt se terminer au printemps 2027.

« La Ville est consciente que le développement immobilier dans ce secteur a généré une augmentation de la circulation véhiculaire nécessitant l’adaptation de la signalisation routière, » a indiqué le maire, Alexis Nantel. « Comme nous souhaitons favoriser les modes de transport actifs, comme le vélo et la marche, nous devons mettre en place des infrastructures permettant la cohabitation harmonieuse de toutes les personnes usagères de la route. Par l’ajout de ce feu de circulation, nous créons les conditions favorables à la mobilité active et offrons un milieu de vie recherché par la population charloise. »

Ce feu de circulation sera bien sûr accompagné de nouvelles traverses piétonnes afin que jeunes et moins jeunes puissent emprunter les rues du secteur en toute sécurité.

La Ville tiendra la population informée de l’état d’avancement du projet à l’aide de ses plateformes usuelles de communication citoyenne. Consultez périodiquement la section Info Travaux pour être au fait des plus récents développements : https://www.vivrescb.com/informations-pratiques/info-travaux

D’ici la mise en service du nouveau feu de circulation, la Ville invite les automobilistes, les piétonnes et piétons ainsi que les cyclistes à faire preuve de prudence et de patience lorsqu’ils circulent à cette intersection.