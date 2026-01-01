L'inflation s'est accélérée à 2,8 % en avril au pays, selon Statistique Canada

La hausse des prix de l'essence, principalement attribuable à la guerre en Iran, a fait grimper l'inflation à 2,8 % en avril au pays, selon Statistique Canada.

Ce chiffre est plus important que celui enregistré en mars, soit 2,4 %, mais il reste inférieur aux attentes des économistes. Selon un sondage mené par Reuters, les économistes anticipaient que l'inflation allait être supérieure à 3,0 %.

Au Québec, l'inflation a atteint le cap des 3,0 % en avril, après avoir été de 2,9 % en mars. La croissance des prix s'est accélérée dans neuf provinces en avril par rapport à mars.

Statistique Canada indique que les prix de l'essence ont augmenté de 28,6 % d'une année à l'autre en avril, le conflit au Moyen-Orient ayant perturbé les livraisons mondiales de pétrole, ce qui a fait grimper les prix à la pompe.

Mais ce n'était pas le seul facteur ayant influencé le calcul de l'inflation en avril.

Les stations-service sont passées à des mélanges estivaux plus coûteux. Par ailleurs, la suppression de la taxe carbone pour les consommateurs, un an plus tôt, a faussé la comparaison des prix annuels à la hausse.

La baisse des prix des voyages organisés et le ralentissement de l'inflation des loyers ont contrebalancé en partie la hausse des prix de l'énergie le mois dernier.

L'inflation alimentaire a également ralenti pour s'établir à 3,5 % en avril, contre 4,0 % en mars.

Certains produits alimentaires, tels que le poulet, le café et le thé, ont vu leur rythme de hausse des prix ralentir après les fortes hausses enregistrées en début d'année.

La Presse Canadienne