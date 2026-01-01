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Plage Maria-Goretti

Un seul site de baignade extérieur autorisé cet à Saint-Charles-Borromée

durée 11h00
20 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

À compter de cet été, la baignade dans la rivière L’Assomption sera exclusivement permise à la plage Maria-Goretti à Saint-Charles-Borromée, conformément aux mesures mise en place afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel.

Ainsi, la baignade sera interdite à la plage Bosco. En raison de l’érosion de la berge, lapente d’accès à ce site présente désormais une inclinaison importante. Cela augmente les risques d’accident, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Cette situation rend l’accès à la plage non sécuritaire.

L’érosion des berges de la rivière L’Assomption est un phénomène connu accentué, entre autres, par les changements climatiques. Les précipitations intensifiées, les crues plus fréquentes et la diminution du couvert de glace hivernal fragilisent les rives.

Saison de la baignade à SCB

La population est invitée à se tourner vers la plage Maria-Goretti pour la baignade en milieu naturel. Afin d’assurer un environnement sûr, la surveillance y sera renforcée avec la présence de deux sauveteurs tous les jours. Les données de fréquentation démontrent que le site peut accueillir aisément l’ensemble des usagers.

La plage sera ouverte du 23 juin au 16 août, tous les jours de 11 h à 18 h, ainsi que les fins de semaine des 22-23 août et 29-30 août. L’accès est gratuit. Rappelons que les jeunes du camp de jour de la Ville fréquentent la plage en semaine, de la fin juin au 16 août. La rampe de mise à l’eau pour embarcations légères sera également accessible tout l’été.

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