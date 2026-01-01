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Le 4 juin prochain

La loterie culturelle est de retour à Saint-Charles-Borromée

durée 10h00
18 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce la tenue de la loterie culturelle, un rendez-vous attendu qui permet aux citoyens de remporter des billets pour des activités culturelles et de loisir dans le Grand Joliette. L’événement se tiendra le 4 juin prochain, à 19 h, au Centre André-Hénault.

Le principe est simple : chaque citoyen âgé de 18 ans et plus, se présentant sur place avec une preuve de résidence, obtient un coupon de participation. Des tirages permettront de plus de 200 paires de billets, offrant l’accès à une variété d’activités telles que spectacles, expositions, festivals et sorties de plein air. Une offre qui permet de rejoindre tous les publics.

Les prix sont rendus possibles grâce aux partenariats qu’entretient la Ville avec le Centre culturel Desjardins, le Festival Mémoire et Racines, le Musée d’art de Joliette et Natür SUP. Ils incluent notamment des billets, des entrées, des abonnements, de même que des laissez-passer pour divers événements et activités gérés par ces partenaires.

Par cette activité, la Ville réaffirme sa volonté de démocratiser l’accès à la culture et d’en faire profiter le plus grand nombre. Le maire Alexis Nantel rappelle que : « Rapprocher les citoyens de la culture et favoriser un accès élargi aux arts sous toutes leurs formes est un engagement fort à Saint-Charles-Borromée. La loterie culturelle permet de faire découvrir gratuitement une offre culturelle riche, accessible et rassembleuse. »

Les coupons étant en quantité limitée, ils seront remis selon le principe du premier arrivé, premier servi, sans possibilité de réservation. Les portes ouvriront dès 18 h. La Loterie culturelle est un événement exclusif aux Charlois. Tous les détails de la loterie sont disponibles sur vivrescb.com.

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