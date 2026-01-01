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Concours de créativité lexicale

Le français s’enrichit de trois nouveaux mots créés par des jeunes

durée 14h00
13 mai 2026
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Par Salle des nouvelles

L’Office québécois de la langue française est fier de présenter les trois néologismes gagnants de la 7e édition de son Concours de créativité lexicale. Cette année encore, l’Office a invité les enseignantes et enseignants de français au secondaire de partout au Québec ainsi que leurs élèves à créer de nouveaux mots.

Au total, 253 classes, 78 écoles et 6 780 élèves ont participé à cette édition du concours. Parmi les 625 propositions reçues, celles retenues par le jury de l’Office sont :

- décellulariser : terme proposé dans la catégorie Concept au choix par des élèves de la polyvalente Le Carrefour (Val-d’Or) pour nommer l’action de restreindre ou d’interdire l’usage des téléphones cellulaires dans un lieu donné;

- beautéclosion : terme proposé par des élèves de l’école internationale de Montréal comme équivalent français de glow-up pour désigner la transformation progressive e perceptible par laquelle une personne s’épanouit, devient plus attirante et gagne en confiance;

- survolteur : terme proposé par un élève de l’école secondaire Georges-Vanier (Laval) comme équivalent de banger pour désigner un morceau de musique au rythme énergique et entraînant, qui donne fortement envie de danser.

Par leur participation, les jeunes créatrices et créateurs de ces mots ont contribué activement à
enrichir la langue française. Des capsules vidéo humoristiques présentant les trois néologismes gagnants sont diffusées sur le site Web et les réseaux sociaux de l’Office.

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