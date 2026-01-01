Saint-Thomas ramène son hôtel de ville au cœur du village

La Municipalité de Saint-Thomas franchit une étape importante de son développement en annonçant l’acquisition de l’immeuble situé au 1061, rue Principale. Le 1er septembre 2026, ce bâtiment deviendra le nouvel hôtel de ville et regroupera l’ensemble des services administratifs municipaux.

Près de 20 ans après avoir quitté le noyau villageois, la Municipalité fait le choix de revenir

au cœur de son milieu de vie.

L’immeuble occupé par la Caisse Desjardins d’Autray s’est rapidement imposé comme le choix idéal. Déjà doté de plusieurs bureaux fermés, d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et d’une salle d’archives, il répond à l’ensemble des besoins de la Municipalité de Saint-Thomas, sans nécessiter de coûteux travaux d’agrandissement qu’aurait exigés le maintien dans les locaux actuels.

« Ramener l’hôtel de ville sur la rue Principale, c’est beaucoup plus qu’un déménagement. C’est saisir une opportunité par un geste fort pour rapprocher la Municipalité de ses citoyens et dynamiser notre cœur villageois », résume Mario Rondeau, maire de Saint-Thomas.

Un guichet unique pour mieux servir la population

Tous les services municipaux – direction générale, greffe, comptabilité, urbanisme, environnement, communications, loisirs – seront désormais réunis sous un même toit. Ce regroupement permettra d’offrir aux citoyens un accès simplifié, rapide et efficace à l’ensemble des services à la population, dans un environnement moderne et accessible de manière sécuritaire.

Une démocratie municipale plus accessible

La nouvelle salle du conseil sera aménagée pour offrir une expérience améliorée, tant sur place qu’à distance. La Municipalité profitera de cette relocalisation pour se doter d’un équipement audiovisuel moderne, permettant une diffusion en direct de meilleure qualité des séances et favorisant une participation citoyenne accrue.

Service incendie : aucun impact pour les citoyens

Malgré la fermeture du garage attenant à l’actuel hôtel de ville, la protection incendie demeure pleinement assurée. Les interventions continueront d’être réalisées par le service incendie de la Ville de Saint-Charles-Borromée, qui dessert déjà le territoire avec une présence accrue de pompiers permanents. Le service incendie déploiera graduellement des pompiers permanents, en garde 24h/7j, à la caserne de Saint-Charles- Borromée afin d’accélérer le temps de réponse des interventions d’urgence.

Concrètement, les pompiers partaient déjà de cette caserne lors des appels, ainsi que de la caserne de la Ville de Joliette pour intervenir sur notre territoire. La relocalisation n’entraîne donc aucun changement dans les délais ou la qualité des interventions.

Maintien des services financiers de proximité

À la suite de la décision de la Caisse Desjardins de D'Autray de se départir de sa succursale, la Municipalité a travaillé en collaboration avec celle-ci afin de préserver un service essentiel pour la population.

Grâce à une entente de partenariat, le guichet automatique ainsi que le dépôt de nuit seront maintenus sur place, assurant la continuité de ces services pour les citoyens et les entreprises locales.

Mise en vente et un appel de projets pour dynamiser le village

La relocalisation de l’hôtel de ville ouvre également la porte à une opportunité structurante pour la Municipalité en mettant en vente le 1240, route 158.

L’immeuble actuel fera bientôt l’objet d’un appel de projets en collaboration avec la Corporation de développement économique (CDEJ) visant à :

- attirer des initiatives porteuses pour la communauté;

- stimuler l’activité économique et l’emploi local;

- contribuer à la vitalité et à l’attractivité du territoire;



Les citoyens seront invités à découvrir leur nouvel hôtel de ville lors de son inauguration officielle, prévue à la fin de l’été 2026.