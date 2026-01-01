Prévention incendie: des actions concrètes et un engagement de proximité

Au lendemain de la Journée internationale des pompiers, la Ville de Saint-Charles-Borromée tient à souligner le travail essentiel de son Service de sécurité incendie et civile.

Au-delà des interventions d’urgence, une grande part de leur mission repose sur la prévention. Cette approche est d’autant plus importante alors que se tient, du 3 au 9 mai 2026, la Semaine de la sécurité civile sous le thème « Agir ensemble pour la sécurité de tous ». C’est une occasion concrète de poser des gestes simples, comme préparer une trousse d’urgence 72 heures.

À l’arrivée du printemps, le Service de sécurité incendie et civile intensifie ses actions de sensibilisation en ciblant des enjeux concrets qui touchent directement la sécurité des foyers. Les citoyens sont invités à porter une attention particulière aux éléments suivants:

- La manipulation et l'entreposage sécuritaire des produits de chloration;

- L'utilisation sécuritaire du barbecue au propane;

- Les risques liés aux piles au lithium, dont la présence croissante dans les résidences commande une vigilance accrue;

- Le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, qui doivent être fonctionnels et bien positionnés;

- La connaissance des enjeux et des moyens d'évacuation;

Cette démarche de sensibilisation se prolongera avec le lancement de la saison de prévention résidentielle, qui se déroulera tout au long de l’été. Dans ce cadre, les pompiers iront à la rencontre des citoyens dans l’ensemble des dix municipalités desservies par le Service, soit : Saint-Charles-Borromée, Saint-Ambroise-de-Kildare, Saint-Liguori, Sainte- Mélanie, Notre-Dame-de-Lourdes, Saint-Paul, Crabtree, Sainte-Marie-Salomé, Saint- Thomas et Village-Saint-Pierre. En appui aux interventions des équipes sur le terrain, les citoyens peuvent également consulter une fiche d’auto‐inspection en sécurité incendie disponible dans l’Espace citoyen CIVIS, afin d’effectuer une vérification de leur résidence et de renforcer ainsi la prévention à domicile.

Semaine de la sécurité civile : du 3 au 9 mai 2026

Ces actions de proximité prennent tout leur sens en cette Semaine de la sécurité civile du 3 au 9 mai 2026, qui rappelle que la prévention est une responsabilité partagée entre les citoyens, les municipalités et le gouvernement. En tant que premier répondant de sa propre sécurité, chaque citoyen est invité à préparer un plan familial d'urgence comprenant une trousse de survie pour au moins 72 heures, une liste de contacts essentiels, un plan d'évacuation et des consignes pour couper les services. Une trousse prête à partir doit également être prévue en cas d'évacuation rapide. Tous les détails pour bien se préparer sont disponibles sur le site de la Ville.

Des pompiers au service de la communauté

Les pompiers de la Ville seront également présents au Grand McDon, le mercredi 6 mai, au restaurant McDonald’s de Saint-Charles-Borromée. Par leur participation, ils réaffirment leur volonté de demeurer proches de la population et de soutenir une cause rassembleuse. Les fonds amassés grâce aux recettes générées lors de cette journée serviront à soutenir les programmes de la Maison Ronald McDonald et divers organismes locaux de bienfaisance venant en aide aux enfants.

Un premier trimestre 2026 porteur de résultats

Les actions déployées depuis le début de l’année ont permis d’obtenir des résultats tangibles en matière de prévention et de sécurité incendie. Plus de 200 inspections de bâtiments, incluant des multilogements ainsi que des établissements commerciaux, industriels et institutionnels, afin de vérifier la conformité des lieux, de repérer les situations à risque et d’assurer le suivi des non-conformités. La rencontre des résidents de cinq résidences pour aînés dans le cadre d’activités d’éducation ciblées. Parallèlement, le service assume de façon continue des responsabilités essentielles telles que le traitement des plaintes, la vérification des plans de construction, les enquêtes sur les causes d’incendie et la délivrance de permis de brûlage, un travail de fond qui soutient une prévention rigoureuse et durable tout au long de l’année.