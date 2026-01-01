Nouveaux cas de rougeole dans Lanaudière

La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière réitère l’importance de se faire vacciner contre la rougeole, particulièrement dans le contexte actuel où une éclosion de rougeole est en cours dans la région.

En date du 24 avril 2026, trois cas de rougeole ont été déclarés. Pour consulter les lieux qui ont fait l’objet d’une exposition, rendez-vous à l’adresse suivante: Éclosion de rougeole | Gouvernement du Québec.

Si vous croyez avoir été exposé, communiquez avec Info-Santé 811. Les personnes à risque sont celles qui sont nées depuis 1970 et qui n’ont pas été vaccinées ou qui n’ont pas eu la maladie.

Transmission et symptômes de la rougeole

La rougeole est une maladie très contagieuse, beaucoup plus que la grippe et la COVID-19. Elle se transmet par de très petites gouttelettes de sécrétions respiratoires qui peuvent rester en suspension dans l’air. Pour les personnes non immunisées, passer du temps dans un endroit ou une personne infectée est passée jusqu’à 2 h auparavant peut être suffisant pour attraper la maladie.

Les premiers symptômes sont : une fièvre importante, de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges et un malaise généralisé. Après ces symptômes, une éruption cutanée apparaît d’abord sur le visage, puis sur le corps. La rougeole peut causer des complications graves.

Consultez ce site pour plus d’information sur la maladie.

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches contre cette maladie très contagieuse. Si vous souhaitez faire vérifier votre carnet ou prendre rendez-vous pour votre vaccination ou celle de votre enfant, dirigez-vous sur CLIC-SANTÉ ou téléphonez à la centrale de rendez-vous au 1 855 755-3737.

Si vous croyez avoir été exposé à la rougeole ou si vous l’avez été, communiquez avec Info-Santé 811 avant de prendre rendez-vous pour vous faire vacciner.