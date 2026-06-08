La «réduflation» des vacances : payer autant pour en faire moins

Les résultats du traditionnel sondage annuel de CAA Québec sur les intentions de vacances estivales des Québécois révèlent que pour la première fois en cinq ans, le budget moyen alloué aux vacances stagne à 2095 $, signe que le contexte économique demeure toujours aussi exigeant. Le budget ne bouge pas, mais le coût de la vie et les prix à la pompe continuent de grimper : les vacanciers en ont donc moins pour leur argent.



Le prix à la pompe, qui a fortement augmenté au cours des derniers mois en raison de la guerre en Iran et du blocage du détroit d’Ormuz, pèse lourd dans la balance quand vient le temps de planifier des vacances. En effet, 51% des Québécois affirment que le prix élevé de l’essence influence la planification de leurs vacances alors que 60% d’entre eux mentionnent que l’inflation les amène à revoir leur planification. Ainsi, 35% de ces Québécois dont les vacances sont bousculées par l’inflation prévoient réduire leur budget de vacances et préfèrent rester à la maison plutôt que voyager.



Rester au pays et bouder les États-Unis : une tendance



Cet été, 67% des Québécois prévoient prendre des vacances et la majorité d’entre eux les passeront au Québec. Charlevoix, la grande région de Québec et la Gaspésie sont les destinations qui demeurent les plus populaires, mais beaucoup de vacanciers ont également l’intention de voyager au pays : 45% des gens qui prendront des vacances au Canada le feront en Ontario et 43% dans les provinces maritimes. Encore cette année, les États-Unis sont boudés alors que seulement 4% des Québécois prévoient s’y rendre, une proportion similaire à l’an dernier.



1 Sondage web réalisé du 23 avril au 3 mai 2026 auprès de 1000 Québécois de 18 ans et plus issus du panel de Léger.

«Malgré un contexte économique difficile pour plusieurs, les vacances demeurent un moment sacré pour les Québécois. Qu’elles se passent ici ou ailleurs, CAA-Québec est fier d’accompagner les vacanciers dans leurs projets estivaux », précise Ariane de Warren, vice-présidente principale, Commerce de détail, CAA-Québec.

Un mythe tenace sur la période des vacances



Le milieu de l’été et les vacances de la construction ont longtemps été les périodes privilégiées par les Québécois pour décrocher. Or, 47% des vacanciers préfèrent désormais le mois d’août, après les vacances de la construction, en hausse par rapport à 40 % en 2025. Le mois de juin est également plus populaire avec 25% des gens qui prennent leurs vacances à ce temps-ci de l’année comparativement à 19% l’an dernier.

Un mythe tenace persiste quant aux vacances de la construction, longtemps perçues comme un moment phare des vacances des Québécois. Or, on constate que depuis 11 ans, seul un quart des vacanciers décroche du boulot à cette période. Voilà donc un mythe à ranger du côté « résolu », tout comme celui des prix à la pompe qui grimperaient toujours à l’approche du week-end et des vacances de la construction.



En rafale:



Destinations au Québec (top 5):

- Charlevoix: 17%

- Gaspésie: 16%

- Québec (ville et région): 15%

- Cantons-de-l’Est: 14%

- Saguenay-Lac-Saint-Jean et Laurentides : 12%



Destinations au Canada (top 5)

- Ontario: 45%

- Nouveau-Brunswick: 25%

- Nouvelle-Écosse: 23%

- Île-du-Prince-Édouard: 15%

- Terre-Neuve-et-Labrador : 10%



Destinations en Europe :

- Italie : 30% (18% en 2025)

- Espagne : 23% (10% en 2025)

- France : 14% (29% en 2025)

- Portugal : 14% (stable depuis 2023)



Durée des vacances:

- Trois semaines ou plus: 31%

- Deux semaines: 34%

- Une semaine: 20%

- Quelques jours: 12%



Période des vacances:

- Juin: 25% (+ 6 points par rapport à 2025)

- Juillet (avant les vacances de la construction): 31%

- Pendant les vacances de la construction: 26%

- Août (après les vacances de la construction): 47% (+ 7 points par rapport à 2025)

- Septembre: 16%



Principales activités sur place:

- Faire du tourisme: 39%

- Se reposer, ne rien faire: 35%

- Visiter des parents ou des amis: 28%

- Aller à la plage: 26%

- Faire de la randonnée pédestre ou d’aventure: 22%

- Assister à un ou des événements culturels: 19%

- Faire une escapade routière (road trip): 17%