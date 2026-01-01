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Charlemagne et Terrebonne

De nouveaux appareils pour un meilleur accès aux services en santé mentale

durée 11h00
2 avril 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Deux points de service du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière disposent d’appareils Pronto qui permettent d’effectuer certaines analyses sanguines de façon rapide, simple et peu invasive, directement en clinique.

Ainsi, environ 100 usagers peuvent bénéficier d’un suivi directement dans les cliniques externes de psychiatrie, soit au 100, rue Grenier, à Charlemagne, et au 1355, Grande-Allée, à Terrebonne.

Plus précisément, il s’agit d’une technologie de prélèvement capillaire qui permet, dans plusieurs situations, d’éviter une ponction veineuse et une analyse en laboratoire.

Le CISSS de Lanaudière explique qu’avec ces acquisitions, les déplacements de la clientèle seront réduits et qu’il sera possible d’obtenir un résultat plus rapidement afin d’ajuster le traitement, au besoin, lors de la consultation, grâce à un accès aux données en temps réel.

Ce projet a été mené en collaboration avec la psychiatre cogestionnaire, Dre Sophie Lassonde. Il n’a nécessité aucun investissement financier supplémentaire, reposant plutôt sur un changement des pratiques cliniques grâce à l’intégration de nouveaux outils.

Le CISSS de Lanaudière tient à souligner l’engagement de l’équipe de la Direction des programmes santé mentale et dépendance (DSM-D) dans la réalisation de ce projet. La contribution d’OPTILAB, de la Direction de l’approvisionnement et de la logistique ainsi que de la Direction des ressources informationnelles a également été déterminante dans sa mise en œuvre.

 

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