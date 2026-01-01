Leucan Laurentides-Lanaudière
Défi ski Leucan 2026 au Mont Habitant amasse 105 620 $
Par Salle des nouvelles
Le samedi 21 mars, un total de 117 skieurs et planchistes ont pris d'assaut les pentes du Mont Habitant dans le cadre du Défi ski Leucan organisé par Leucan Laurentides-Lanaudière. Un montant de 105 620$ a été remis à l’Association pour les enfants atteints de cancer.
Depuis la toute première édition du Défi ski Leucan en 2006, plus de 11 millions de dollars ont été amassés par plus de 28 000 skieurs et planchistes. Les dons amassés, autant par les débutants que les experts en ski, sont primordiaux puisqu’ils permettent de financer les services de Leucan, dont le soutien affectif et l’accompagnement des familles tout au long des traitements par des services adaptés à leurs besoins.
Les jeux vidéo qui animent les pentes
Cette année, la thématique s’articulait autour de l’idée « Votre défi, à votre hauteur ». Inspirée de l’univers des jeux vidéo, elle proposait un cadre à la fois ludique et inclusif où chaque participant pouvait choisir son rythme, ses capacités et son niveau d’engagement, comme on sélectionnerait la difficulté d’une mission.
« Le Défi ski Leucan est un événement extrêmement mobilisateur et dynamique. Nous avons confié à Erod agence créative la conception et le déploiement de sa campagne 2026. La thématique des jeux vidéo a ponctué l’expérience de nos généreux participants et participantes avec des clins d’œil au gaming, rendant leur participation encore plus motivante. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au succès de cette 21e édition; vous avez un impact concret sur la vie de centaines de familles dont l’enfant est atteint de cancer », mentionne Julie Charbonneau, directrice des communications à Leucan.
Partenaires
Leucan souligne la générosité de Fenplast et de Thaïzone, les coprésentateur officiels de l’événement. L’équipe remercie chaleureusement les ambassadeurs Marie Armeni, Salma Khouri, Sara-Christine Troini, Stéphanie Bélanger, Shane Booth et Steve Arsenault ainsi que Louis Leclair 2 ans, enfant porte-parole du Défi ski Leucan au Mont Habitant.
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