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Dossier santé numérique

Le DSN entraînera des économies de 120 millions $ par an, selon Santé Québec

durée 16h30
8 mai 2026
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Par La Presse Canadienne

Encore au centre de la controverse à propos du Dossier santé numérique (DSN), l'agence Santé Québec assure que cette solution informatique lui permettra d'économiser à terme 120 millions $ au minimum par an.

Des médias rapportaient vendredi que les coûts d'exploitation du nouveau système allaient s'élever à 100 millions $ par an, ce qui a forcé l'agence à réagir.

Dans un communiqué, Santé Québec a expliqué d'où viendront les économies que le DSN générera.

Il y a notamment l’élimination graduelle de systèmes et de licences utilisés actuellement, puisque plus de 50 % des systèmes actuels seront retirés.

Il y a aussi la réduction des coûts liés à l'archivage et la gestion des dossiers papier.

Également, Santé Québec calcule les gains associés à une meilleure circulation de l'information clinique, donc des gains de productivité et la réduction des complications, des durées de séjour, etc.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne

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