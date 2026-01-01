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Inauguration

Une salle d’induction au Centre de réadaptation en dépendance de Repentigny

durée 10h00
20 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière s'est doté d’une nouvelle salle d’induction qui se trouve au Centre de réadaptation en dépendance (CRD) de Repentigny.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation Santé du Sud de Lanaudière, qui a permis la création d’un espace adapté aux besoins des personnes vivant avec une dépendance aux opioïdes.

Cette salle est dédiée à l’initiation d’un traitement de substitution et vise à offrir un environnement sécuritaire et accueillant à une clientèle souvent réticente à consulter ou à s’engager dans un suivi. Comme un traitement par induction peut s’échelonner sur plusieurs heures et s’accompagner d’effets indésirables, la création d’un espace chaleureux et fonctionnel était essentielle pour soutenir à la fois les besoins cliniques et psychosociaux des usagers. Ce nouvel aménagement contribue à réduire l’anxiété et à améliorer l’expérience globale des patients et de leurs proches.

Grâce au soutien financier de la fondation, la salle comprend notamment des fauteuils, une télévision, un espace pour les enfants, une machine à café ainsi que des articles d'hygiène personnelle, des vêtements et des collations permettant de répondre à certains besoins et à rendre l’expérience plus conviviale.

Des retombées déjà visibles

La salle est fonctionnelle depuis seulement un mois et l’équipe médicale constate déjà des effets positifs, tant sur l’expérience des patients que sur celle de leur entourage. Cet espace facilite l’établissement d’un climat de confiance et soutient la continuité des soins spécialisés en dépendance.

Ce projet a été rendu possible grâce à l’engagement de Dr Olivier Généreux-Aubertin, de la Dre Annie Lévesque, de Karine Dumont, intervenante, et de Catherine Labelle, infirmière, qui œuvrent au sein de la Direction des programmes santé mentale et dépendance de l’établissement.

« Ce nouvel aménagement s’inscrit directement dans notre mission d’offrir des services accessibles et adaptés aux besoins de la communauté. Je tiens à souligner l’engagement exemplaire de nos employés, des médecins impliqués et la générosité de la Fondation Santé du Sud de Lanaudière, qui rendent possible cette avancée significative pour les personnes vivant avec une dépendance », souligne Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS de Lanaudière.

« Les personnes qui vivent avec une dépendance aux opioïdes se retrouvent dans une situation fragile, et nous avons le souci de les soutenir dans les meilleurs délais possibles. Avec ce projet, la Fondation Santé Sud de Lanaudière s'assure d'être là au bon moment, en offrant une réponse qui se veut à la fois rapide, humaine et adaptée, lorsque chaque instant compte », mentionne Isabelle Tremblay, directrice générale de la Fondation Santé Sud de Lanaudière.

Le Centre de réadaptation en dépendance offre des services spécialisés pour les troubles liés à l'usage de l'alcool, aux substances psychoactives, aux jeux de loterie et de hasard, ainsi qu'à l'utilisation problématique d'Internet.

Les personnes aux prises avec une dépendance et les membres de leur entourage peuvent contacter directement l'accueil du CRD pour obtenir des services au 450 657-0071. Le CRD offre aussi des services en milieu scolaire pour la clientèle jeunesse. Les services sont offerts sur une base volontaire, en individuel ou en groupe, selon les besoins de la personne.

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