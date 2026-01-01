Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Cocktail météo

Tempête hivernale : les usagers de la route appelés à la prudence

durée 11h00
11 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Dans les dernières heures, plusieurs régions du Québec ont commencé à recevoir des précipitations de neige et de pluie verglaçante qui devraient s'intensifier au cours de la journée, rendant les routes dangereuses pour les usagers de la route.

C'est pourquoi le ministère des Transports et de la Mobilité durable recommande aux citoyens de reporter tout déplacement non essentiel, de faire preuve de prudence en tout temps et d’adapter leur conduite selon les conditions routières, qui pourraient varier rapidement.

Le MTQ explique que, durant toute la durée de l’épisode météorologique, ses équipes seront déployées sur l’ensemble du réseau routier afin d’appliquer les fondants et les abrasifs requis. La situation sera surveillée de près partout dans la province. Les opérations d’entretien seront ainsi ajustées en fonction de la nature et de l’intensité des précipitations.

Conseils de sécurité

On rappelle qu'avant de prendre la route, les usagers devront se renseigner sur l’état de la chaussée et les conditions de visibilité sur l’une ou l’autre des différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone), s’assurer que leur véhicule est équipé d’une trousse de secours et déneiger et déglacer entièrement leur véhicule, notamment les vitres, les rétroviseurs, le toit, le capot, les phares et la plaque d’immatriculation.

Pendant leurs déplacements, ils devront adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières, maintenir une distance sécuritaire avec les véhicules qui les précèdent, s’assurer d’être visibles en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est réduite, et rester prudents et patients près des véhicules de déneigement. Ils doivent aussi s’assurer d’être vus par leurs conducteurs, en raison des angles morts importants de ces machines imposantes.

Faits saillants

Annuellement au Québec, le Ministère : entretient plus de 33 280 km de route, investit plus de 477 M$ dans l’ensemble des opérations d’entretien hivernal, affecte près de 1 740 camions de déneigement aux opérations et épand plus de 775 280 tonnes de sel et un million de tonnes d’abrasifs.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Verglas: mesures préventives, fermetures et préparation recommandée

Publié à 10h00

Verglas: mesures préventives, fermetures et préparation recommandée

En prévision de la situation potentiellement critique de pluie verglaçante annoncée pour les prochaines heures, la Ville de Saint-Charles-Borromée recommande aux citoyens de se préparer en vue d’une éventuelle panne de courant. Elle annonce également la fermeture de plusieurs installations municipales et la suspension de ses activités de ...

LIRE LA SUITE
Le Québec se prépare à l'arrivée du cocktail météo «potentiellement critique»

Publié à 9h00

Le Québec se prépare à l'arrivée du cocktail météo «potentiellement critique»

Le Québec se réveille sur le qui-vive, mercredi matin, alors qu'une «situation potentiellement critique de pluie verglaçante» est attendue dans le sud de la province, tandis que les régions plus au nord seront confrontées à des «conditions hivernales dangereuses». Tôt mercredi, le système se trouvait en Ontario, notamment au-dessus de la région ...

LIRE LA SUITE
Le sirop industriel au goût de bourgeon pourrait disparaître avec le réchauffement

Publié hier à 15h00

Le sirop industriel au goût de bourgeon pourrait disparaître avec le réchauffement

Les changements climatiques pourraient apporter une bonne nouvelle aux producteurs de sirop d’érable, mais ajouter une pression inflationniste aux sous-produits de l’érable. Une étude réalisée par une chercheuse de l’Université Laval montre qu’un réchauffement qui devancerait la saison de la récolte pourrait éventuellement mettre fin à la ...

LIRE LA SUITE