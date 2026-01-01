Verglas: mesures préventives, fermetures et préparation recommandée

En prévision de la situation potentiellement critique de pluie verglaçante annoncée pour les prochaines heures, la Ville de Saint-Charles-Borromée recommande aux citoyens de se préparer en vue d’une éventuelle panne de courant.

Elle annonce également la fermeture de plusieurs installations municipales et la suspension de ses activités de loisirs pour la journée du mercredi 11 mars 2026.

Ces mesures préventives visent à assurer la sécurité de tous les citoyens.

Préparation et prévention

En prévision de pannes, la Ville invite les citoyens à adopter dès maintenant des mesures préventives pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches, de même que pour être prêts en cas d’interruption de service.

Chacun est encouragé à :

Préparer une trousse d’urgence 72 heures contenant les articles essentiels permettant de subsister durant les trois premiers jours d’une situation d’urgence;

Charger ses appareils électroniques et prévoir une alimentation de secours;

Vérifier le bon fonctionnement de sa pompe submersible pour éviter les dommages causés par l’eau;

Et éviter tout déplacement non essentiel.

Des renseignements supplémentaires sur la préparation d’une trousse d’urgence sont disponibles sur le site du gouvernement du Québec (quebec.ca/verglas et quebec.ca/pannedecourant).

Fermeture de sites

Les sites et activités suivants seront fermés ou suspendus : le centre aquatique, L’Espace culturel de la Maison Antoine‐Lacombe (maison et jardins), la patinoire réfrigérée du parc Casavant‐Desrochers et suspension de l’ensemble des cours de la programmation des loisirs.

Collecte du recyclage reportée

La collecte du recyclage prévue aujourd'hui est reportée au vendredi 13 mars. Les citoyens doivent rendre leurs bacs accessibles et s’assurer qu’ils sont bien déglacés. En raison de l’évolution des conditions météo, des retards ou imprévus demeurent possibles. Il est recommandé de laisser les bacs en bordure de rue si la collecte ne peut être effectuée au moment prévu.

État de préparation de la Ville

En prévision des conséquences possibles de la tempête anticipée depuis plusieurs jours, des interventions préventives ont été menées la fin de semaine dernière par les travaux publics.

Suivi de la situation

La sécurité civile suit la situation de près et les équipes seront mobilisées rapidement en cas de besoin et assistance citoyenne. Pour connaître l’évolution des mesures et la reprise des activités, les citoyens sont invités à consulter le site Internet municipal : www.vivrescb.com.