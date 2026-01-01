Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Les parcs Riverain et Pierre-Charbonneau

Interventions forestières à venir dans deux parcs de Joliette

durée 10h00
27 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Au cours du mois de mars, la Ville de Joliette procédera à des travaux d'abattage de certains arbres dans les parcs Riverain et Pierre-Charbonneau. 

Ces interventions qui seront réalisées par l'entreprise Arbo-Design inc., sont nécessaires pour prévenir les risques et favoriser la pérennité des espaces verts de la communauté. 

Parc Riverain

À compter de la semaine du 2 mars, les opérations débuteront au parc Riverain. Les sentiers resteront partiellement accessibles aux marcheurs, et une signalisation sera mise en place. Par ailleurs, le stationnement P39, situé sur le boulevard de la Base-de-Roc, sera utilisé comme aire d’entreposage pour le bois, et ce, pendant toute la durée des travaux. En conséquence, il sera temporairement fermé aux usagers. Consultez notre site Web pour connaitre les stationnements alternatifs.

Parc Pierre-Charbonneau

Le site sera quant à lui complètement fermé pour toute la durée des travaux évaluée à un mois à compter de la semaine du 9 mars.

« La sécurité demeure notre priorité. Les travaux envisagés s’imposent afin d’éliminer les dangers potentiels et de préserver durablement l’intégrité de nos milieux forestiers. Nous comprenons que cela puisse susciter des préoccupations, mais il s’agit d’une action écoresponsable qui permettra de protéger et de renforcer notre patrimoine naturel pour les générations futures », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Reboisement et valorisation

Un total de 439 arbres déjà morts, dépérissant ou présentant des défauts structuraux importants liés notamment au vieillissement, à la présence d’insectes ou à certaines maladies, seront abattus. La Ville prévoit la mise en œuvre d’un reboisement afin d’enrichir et de renforcer le milieu naturel existant.

Les arbres coupés seront envoyés au Centre de valorisation du bois urbain et seront transformés pour la fabrication de matériaux de construction (plancher, tuteurs, piquets, etc.). En retour, la Ville recevra une ristourne sous forme de crédit, qui pourra servir à l’achat de tuteurs dans le cadre du projet 10 000 familles, 10 000 arbres.

 

Pour connaitre l’avancée de ce chantier, consultez la section Web Travaux et entraves au joliette.ca.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Ottawa investit plus de 41 millions $ dans la recherche sur le cancer

Publié hier à 18h00

Ottawa investit plus de 41 millions $ dans la recherche sur le cancer

Le gouvernement fédéral annonce un investissement de plus de 41 millions $ dans la recherche sur la prévention du cancer Selon un communiqué, six organismes de financement de la recherche ont contribué à ce financement, dont les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’Institut de recherche Terry Fox et la Société canadienne du ...

LIRE LA SUITE
Les médecins appellent à l'action contre le cancer du col de l'utérus

Publié hier à 12h00

Les médecins appellent à l'action contre le cancer du col de l'utérus

Le cancer du col de l'utérus est à la fois le type de cancer qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et celui qui est presque entièrement évitable. Des militants se sont réunis mercredi à Ottawa pour demander au gouvernement fédéral de renforcer le dépistage, la prévention et la vaccination. La Société d'oncologie gynécologique du ...

LIRE LA SUITE
La pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive au Canada

Publié hier à 9h00

La pauvreté infantile a augmenté pour la troisième année consécutive au Canada

Une organisation qui milite pour mettre fin à la pauvreté infantile affirme que le nombre d'enfants vivant dans des foyers qui ont du mal à payer leurs factures et à acheter de la nourriture continue d'augmenter. Le rapport 2025 de Campagne 2000 indique que 30 000 enfants supplémentaires sont tombés dans la pauvreté en 2023, selon les dernières ...

LIRE LA SUITE