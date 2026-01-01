Interventions forestières à venir dans deux parcs de Joliette

Au cours du mois de mars, la Ville de Joliette procédera à des travaux d'abattage de certains arbres dans les parcs Riverain et Pierre-Charbonneau.

Ces interventions qui seront réalisées par l'entreprise Arbo-Design inc., sont nécessaires pour prévenir les risques et favoriser la pérennité des espaces verts de la communauté.

Parc Riverain

À compter de la semaine du 2 mars, les opérations débuteront au parc Riverain. Les sentiers resteront partiellement accessibles aux marcheurs, et une signalisation sera mise en place. Par ailleurs, le stationnement P39, situé sur le boulevard de la Base-de-Roc, sera utilisé comme aire d’entreposage pour le bois, et ce, pendant toute la durée des travaux. En conséquence, il sera temporairement fermé aux usagers. Consultez notre site Web pour connaitre les stationnements alternatifs.

Parc Pierre-Charbonneau

Le site sera quant à lui complètement fermé pour toute la durée des travaux évaluée à un mois à compter de la semaine du 9 mars.

« La sécurité demeure notre priorité. Les travaux envisagés s’imposent afin d’éliminer les dangers potentiels et de préserver durablement l’intégrité de nos milieux forestiers. Nous comprenons que cela puisse susciter des préoccupations, mais il s’agit d’une action écoresponsable qui permettra de protéger et de renforcer notre patrimoine naturel pour les générations futures », exprime le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Reboisement et valorisation

Un total de 439 arbres déjà morts, dépérissant ou présentant des défauts structuraux importants liés notamment au vieillissement, à la présence d’insectes ou à certaines maladies, seront abattus. La Ville prévoit la mise en œuvre d’un reboisement afin d’enrichir et de renforcer le milieu naturel existant.

Les arbres coupés seront envoyés au Centre de valorisation du bois urbain et seront transformés pour la fabrication de matériaux de construction (plancher, tuteurs, piquets, etc.). En retour, la Ville recevra une ristourne sous forme de crédit, qui pourra servir à l’achat de tuteurs dans le cadre du projet 10 000 familles, 10 000 arbres.

Pour connaitre l’avancée de ce chantier, consultez la section Web Travaux et entraves au joliette.ca.