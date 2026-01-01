Nous joindre
Pour plus de 84 millions $

Ottawa prévoit d'ajouter 8000 nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques

durée 18h00
10 février 2026
Par La Presse Canadienne

Le gouvernement fédéral compte augmenter le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles à travers le pays dans le cadre de sa nouvelle stratégie automobile.

Ottawa prévoit de dépenser plus de 84 millions $ pour ajouter 8000 bornes de recharge pour véhicules électriques au parc existant, qui compte déjà plus de 30 000 bornes.

La semaine dernière, le premier ministre Mark Carney a annoncé qu'Ottawa allait consacrer 1,5 milliard $ à l'infrastructure pour les véhicules électriques au Canada dans le cadre d'une série de changements apportés à la stratégie automobile fédérale.

Cette annonce comprenait le retour du programme de remise sur les véhicules électriques, offrant aux Canadiens jusqu'à 5000 $ pour l'achat d'un véhicule entièrement électrique admissible et 2500 $ pour les hybrides rechargeables, avec des remises dégressives chaque année jusqu'en 2030.

M. Carney a également annoncé la fin de l'obligation de vente de véhicules électriques au profit de normes d'émissions plus strictes pour le secteur automobile.

Le gouvernement fédéral s'engage également à verser 5,7 millions $ pour aider les entreprises à passer à des options plus économes en carburant et 7,2 millions $ pour mieux informer les Canadiens sur les véhicules électriques et les carburants propres.

La Presse Canadienne

