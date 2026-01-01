Un soutien pour les agriculteurs du littoral du Lac-Saint-Pierre

Le Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre (ZIPLSP), mandataire de la Région de biosphère du Lac-Saint-Pierre reconnue par l’UNESCO, se réjouit de l’annonce gouvernementale visant à rémunérer les agriculteurs du littoral pour l’adoption de pratiques agricoles plus durables, une mesure phare pour la réhabilitation du lac Saint-Pierre et la protection de ses écosystèmes.

Cette initiative témoigne d'une volonté réelle de concilier les activités agricoles et la protection de l’environnement dans un territoire reconnu à l'échelle mondiale pour sa grande valeur écologique. Elle offre aux agriculteurs les moyens de contribuer concrètement à l’amélioration de la qualité de l’eau, des habitats fauniques et de la biodiversité.

Le ZIPLSP souhaite mettre son expertise à la disposition des entreprises désireuses afin de les accompagner dans le développement et la réalisation de projets liés à cette transition vers des pratiques plus durables. Bénéficiant d’un savoir-faire éprouvé en restauration de milieux naturels et d’une connaissance approfondie des enjeux du lac Saint-Pierre, le ZIPLSP se positionne comme un partenaire clé pour maximiser les retombées de cette annonce sur le territoire.

Rappelons que cette initiative contribue à l'atteinte des objectifs prioritaires ciblés par les 110 organisations membres de la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre dans le Plan de gestion intégrée régionale (PGIR) pour les enjeux de cohabitation agriculture-faune en zone littorale et de qualité de l'eau.