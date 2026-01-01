Gouvernement du Québec
Un soutien pour les agriculteurs du littoral du Lac-Saint-Pierre
Par Salle des nouvelles
Le Comité ZIP du Lac-Saint-Pierre (ZIPLSP), mandataire de la Région de biosphère du Lac-Saint-Pierre reconnue par l’UNESCO, se réjouit de l’annonce gouvernementale visant à rémunérer les agriculteurs du littoral pour l’adoption de pratiques agricoles plus durables, une mesure phare pour la réhabilitation du lac Saint-Pierre et la protection de ses écosystèmes.
Cette initiative témoigne d'une volonté réelle de concilier les activités agricoles et la protection de l’environnement dans un territoire reconnu à l'échelle mondiale pour sa grande valeur écologique. Elle offre aux agriculteurs les moyens de contribuer concrètement à l’amélioration de la qualité de l’eau, des habitats fauniques et de la biodiversité.
Le ZIPLSP souhaite mettre son expertise à la disposition des entreprises désireuses afin de les accompagner dans le développement et la réalisation de projets liés à cette transition vers des pratiques plus durables. Bénéficiant d’un savoir-faire éprouvé en restauration de milieux naturels et d’une connaissance approfondie des enjeux du lac Saint-Pierre, le ZIPLSP se positionne comme un partenaire clé pour maximiser les retombées de cette annonce sur le territoire.
Rappelons que cette initiative contribue à l'atteinte des objectifs prioritaires ciblés par les 110 organisations membres de la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre dans le Plan de gestion intégrée régionale (PGIR) pour les enjeux de cohabitation agriculture-faune en zone littorale et de qualité de l'eau.