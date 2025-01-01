Nous joindre
Honore deux personnes d’exception

La Ville de Notre-Dame-des-Prairies célèbre ses bénévoles

durée 11h00
21 novembre 2025
Par Salle des nouvelles

Le 14 novembre dernier, la Ville de Notre-Dame-des-Prairies tenait sa soirée annuelle de reconnaissance des bénévoles, un événement haut en couleur, ayant pour thème cette année les années 50-60.

Rassemblés dans une ambiance festive évoquant l’époque des jukebox et de la camaraderie de quartier, membres du conseil municipal et du personnel, bénévoles et représentants d’organismes ont célébré la générosité et l’engagement qui font battre le cœur de la communauté prairiquoise.

La soirée, empreinte de reconnaissance et de fierté, a entre autres, permis de mettre en valeur les bons coups des organismes du milieu. Deux personnes inspirantes, qui se sont distinguées par la qualité de leur implication, ont également été honorées pour l’occasion : Tom Dion et Patricia Chevrette.

Tom Dion, lauréat du Prix Bénévole Jeunesse 2025

Créé en 2024, le Prix Bénévole Jeunesse vise à reconnaître un jeune de moins de 25 ans qui contribue activement à la vie communautaire de Notre-Dame-des-Prairies. Cette distinction a été attribuée à Tom Dion, bénévole à la Bibliothèque municipale de Notre-Dame-des- Prairies, pour son implication remarquable au sein du comité ADO. Depuis un an, Tom a offert plus de 45 heures de bénévolat, participant à la dynamisation des espaces jeunesse, à l’organisation d’activités familiales et à la réalisation de projets collectifs. Par son enthousiasme, sa créativité et son sens des responsabilités, il contribue à faire de la bibliothèque un lieu vivant et accueillant où jeunes et familles aiment se rassembler.

Patricia Chevrette, lauréate du Prix Jacqueline-Desharnais-Villeneuve 2025

Nouveau prix remis pour la première fois en 2025, le Prix Jacqueline-Desharnais-Villeneuve honore une personne qui s’est distinguée par la qualité et la portée de son engagement bénévole. Cette année, la distinction a été décernée à Patricia Chevrette, présidente du conseil d’administration de la Maison des Jeunes du Grand Joliette depuis près de quatre ans. Madame Chevrette fait preuve d’un leadership rassembleur et d’une grande résilience, assurant la bonne gouvernance de l’organisme tout en soutenant activement son équipe, même dans les périodes les plus difficiles. Grâce à sa persévérance et à sa présence constante, la Maison des jeunes a pu non seulement poursuivre ses activités, mais aussi se revitaliser et continuer d’o􏰀rir aux jeunes un milieu d’appartenance sécuritaire et stimulant.

Une soirée sous le signe de la reconnaissance

Absente pour des raisons familiales, la mairesse Suzanne Dauphin a néanmoins tenu à adresser un message de gratitude aux bénévoles et aux organismes prairiquois. Son allocution a été lue en son nom par M. Régis Soucy, conseiller municipal du quartier Notre- Dame: « Ce rendez-vous est l’occasion de vous dire, bien simplement mais bien sincèrement, merci. Merci pour votre temps, votre énergie, votre bienveillance. Grâce à vous, Notre-Dame-des-Prairies est une ville où la solidarité prend vie au quotidien et où les liens humains se tissent avec authenticité. »

