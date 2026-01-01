Le premier bébé de l'année 2026, au Québec, serait né dans la Capitale-Nationale

Le premier bébé de l'année 2026 au Québec serait né au CHUL du CHU de Québec-Université Laval, à 00 h 02 jeudi.

Il s'agit d'une fille nommée Lessy-Ann, pesant 3970 grammes et mesurant 51,5 centimètres, a annoncé l'hôpital situé à Québec. Elle est la première enfant d'Alyson Brown-Tremblay et de Stéphanie Lévesque. Les mères et l'enfant se portent bien.

«Le CHU tient à féliciter chaleureusement les nouveaux parents et à leur transmettre tous ses vœux de bonheur», a écrit le centre hospitalier dans un communiqué.

À Montréal, au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), le premier bébé de l'année a vu le jour à 00 h 46. Il s'agit aussi d'une petite fille, appelée Sophia, pesant 3600 grammes. Ses parents, Miriam Azer et Maged Youssef, sont originaires de Vaudreuil.

La mère et l'enfant vont bien.

«Félicitations à Miriam et Maged pour l’arrivée de leur bébé, et meilleurs vœux de bonheur à toute la famille !», a affirmé le CUSM, par voie de communiqué.