Adapter sa conduite en hiver et en fonction des conditions météorologiques

Avec l'arrivée de la neige dans plusieurs régions du Québec, les usagers de la route sont invités à faire preuve de prudence et à adapter leur conduite en fonction des conditions météorologiques qui peuvent changer rapidement au courant d'une journée.

Les premières intempéries sont souvent celles qui surprennent les conducteurs et des accident arrivent plus fréquemment. C'est pourquoi que le ministère des Transports rappelle tous les ans quelques conseils de base pour des déplacements sécuritaires.

Il souligne qu'il assure l’entretien de plus de 33 280 km de route et intervient sans relâche pour maintenir des conditions de circulation sécuritaires , entre autre en investissant plus de 477 M$ dans l'ensemble des opérations d'entretien hivernal, affecte près de 1 740 camions de déneigement aux opérations et pand plus de 775 280 tonnes de sel et un million de tonnes d’abrasif.

Malgré ses mesures, il faut également la collaboration des usagers. Adapter sa conduite et éviter les déplacements non essentiels lorsque la météo est défavorable sont des gestes simples qui contribuent à la sécurité de chacun.

Conseils de sécurité

Avant de prendre la route, les usagers doivent :

- se renseigner sur l’état de la chaussée et les conditions de visibilité sur l’une ou l’autre des différentes plateformes de Québec 511 (Web, application mobile, téléphone);

- s’assurer que leur véhicule est bien préparé pour affronter l’hiver et qu’il est équipé d’une trousse de secours;

- Et déneiger et déglacer entièrement leur véhicule en faisant le tour des vitres, des rétroviseurs, du toit, du capot, des phares et de la plaque d’immatriculation.

Pendant leurs déplacements, les usagers doivent :

- adapter leur vitesse en fonction des conditions météorologiques et routières;

- garder une distance sécuritaire entre les véhicules;

- s’assurer d’être visibles en utilisant correctement le système d’éclairage du véhicule (feux

de route, phares antibrouillard et feux de position), particulièrement lorsque la visibilité est

mauvaise;

- Et rester prudents et patients autour des véhicules de déneigement, et s’assurer qu’ils vous

aperçoivent, en raison des angles morts importants de ces machines imposantes.