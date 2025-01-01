Un nouveau pôle humain et communautaire au 35 Wilfrid-Ranger

Les Habitations Bordeleau poursuivent leur mission de soutenir le mieux-être des aînés et de leurs familles avec l’ouverture prochaine d’une toute nouvelle résidence au 35, rue Wilfrid-Ranger, à Saint-Charles-Borromée. Pensé comme un véritable pôle humain et communautaire, ce nouveau lieu rassemblera sous un même toit des services essentiels, des ressources d’accompagnement et des espaces de formation qui reflètent toute la richesse du modèle des Habitations Bordeleau.

Ce bâtiment deviendra le point d’ancrage administratif du groupe, où les équipes travailleront côte à côte pour soutenir l’ensemble des milieux de vie. Cette proximité favorisera une expérience encore plus fluide et cohérente pour les résidents et leurs familles ; une expérience à échelle humaine, adaptée à chaque parcours de vie.

Un lieu qui s’adapte à la réalité du vieillissement

Ce nouveau pôle illustre la force d’adaptation qui distingue les Habitations Bordeleau : une capacité à évoluer au rythme des besoins des personnes âgées et de leurs proches. On y retrouvera notamment des unités de convalescence, mais aussi des milieux de soins permettant à des couples de continuer à vivre dans la même résidence, même lorsque l’un des deux requiert davantage d’assistance. Cette approche favorise la continuité, le lien affectif et la dignité au quotidien.

Une stabilité précieuse pour les résidents et les familles

Parce que le bien-être passe aussi par la stabilité des visages familiers, l’aspect formation prend ici tout son sens. Les salles prévues au 35 Wilfrid-Ranger serviront à renforcer le développement continu du personnel, assurant un haut niveau de compétence et une équipe stable à long terme. Les familles peuvent ainsi avoir confiance : leurs proches sont entourés par des gens qu’ils connaissent et qui connaissent leurs besoins.

Des services de proximité, dans un esprit de communauté

Une clinique médicale et une pharmacie Uniprix (Pharmacie J. Martineau, J. Riberdy et A. Lavallée) viendront compléter l’offre de services. Ces partenariats permettront d’offrir des soins et conseils accessibles, dans un cadre chaleureux et humain, tout en renforçant le tissu communautaire local.

Le modèle des Habitations Bordeleau : accompagner, soutenir et innover

Avec ce projet, les Habitations Bordeleau réaffirment leur vision durable et humaine du vieillissement : celle d’un accompagnement souple, respectueux et profondément ancré dans la vie des gens. Ce nouveau lieu est bien plus qu’une résidence, c’est un symbole d’écoute, d’évolution et d’innovation, au service du mieux-être des aînés et de leurs familles d’aujourd’hui et de demain.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur : https://habitationsbordeleau.com/