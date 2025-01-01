Loto-Québec remet 5 750 $ au Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin

En septembre, dernier, un groupe de gens avaient remporté des lots totalisant 5 750 $ à la salle Kinzo Joliette durant la promotion Qui gagne fait gagner. Ainsi, Loto-Québec a remis le même montant au Centre d’action bénévole Émilie-Gamelin.

En effet, il s'agit d'une cause qui est chère à l'équipe du Kinzo de Joliette. Ce don contribuera aux activités du Centre, notamment la livraison de repas à des aînés de la région.

La promotion Qui gagne fait gagner avait lieu certains vendredis de septembre dans toutes les salles Kinzo du Québec. Pour l’occasion, des rondes promotionnelles étaient organisées et lorsqu’un lot était remporté dans une salle, un montant équivalent était remis à un organisme sans but lucratif (OSBL) choisi par l’équipe de cette même salle.

« Loto-Québec est fière de soutenir les collectivités de différentes façons, notamment par les retombées du Kinzo. Cette promotion est aussi une façon de plus de signifier leur importance dans nos communautés », mentionne Stéphane Fraser, vice-président exécutif et chef de l’exploitation des établissements de jeu à Loto-Québec.