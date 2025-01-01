Le CISSS de Lanaudière récipiendaire au Prix Hippocrate

Lors de la cérémonie entourant la 15e édition du concours du Prix Hippocrate, à laquelle le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a été convié le 16 octobre dernier, la Direction des services généraux, de la première ligne et des partenariats ainsi que ses collaborateurs ont reçu une médaille dans la catégorie du Prix Innovation – Prévention – Intersectorialité – Santé durable.

Cette distinction vise à honorer le projet émergent La démarche de proximité, instauré dans les municipalités de Saint-Michel-des-Saint et Saint-Zénon.

Un partenariat intersectoriel

Cette démarche est née d’une volonté commune d’améliorer le bien-être et la qualité de vie des citoyens du territoire. Ainsi, le CISSS de Lanaudière et les deux Municipalités voisines de la région de la Matawinie ont uni leurs forces pour développer un projet en santé durable. Une table locale de partenaires intersectoriels réunissant des acteurs de divers milieux et des citoyens a été mise en place pour potentialiser l’engagement collectif et partager la responsabilité de la santé.

En suivi des échanges entre les différents partenaires intersectoriels, deux priorités ont été mises en lumière : adapter les services aux besoins de la communauté et créer un mouvement collectif de bienveillance pour briser l’isolement afin d’engager la participation sociale des citoyens. La réactivation des Municipalités amies des aînées (MADA), la création d’un réseau d’éclaireurs, l’offre du programme de formation Héros en 30 destiné aux jeunes du secondaire ainsi que la mise sur pied d’un projet en santé en dentaire sont quelques exemples des initiatives qui ont été déployées pour répondre aux besoins de la population. Cette démarche est un exemple vivant du pouvoir d’agir d’une communauté.

Celle-ci a vu le jour grâce à la contribution des partenaires suivants :

La Maison des jeunes du Nord ;

La Municipalité de Saint-Michel-des-Saints;

La Municipalité de Saint-Zénon;

La Chambre de commerce de la Haute-Matawinie;

Le Centre de services scolaire des Samares;

La Garderie P’tit nid d’amour;

Le Centre d'action bénévole communautaire Matawinie;

Et les citoyens partenaires

Le Prix Hippocrate

Le Prix Hippocrate constitue un levier pour identifier, soutenir, valoriser et promouvoirles initiatives porteuses au profit de la collectivité. Il met en valeur ceux et celles quicontribuent à la santé des Québécois et Québécoises.