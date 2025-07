Plus de 5,2 millions de piscines font l’objet d’un rappel après neuf noyades

Plus de 5,2 millions de piscines hors terre vendues aux États-Unis et au Canada au cours des deux dernières décennies font l’objet d’un rappel à la suite de neuf décès par noyade.

Ce rappel concerne une gamme de piscines Bestway, Intex Recreation et Polygroup, vendues par de grands distributeurs depuis 2002. Selon les avis publiés lundi par la Commission américaine de surveillance des produits de consommation (CPSC) et Santé Canada, ces piscines sont équipées de sangles de compression situées à l’extérieur du produit, ce qui «peut créer un point d’appui» pour les jeunes enfants et leur permettre d’accéder à l’eau sans surveillance.

Cela peut présenter un risque de noyade, avertissent les autorités. À ce jour, la CPSC estime que neuf enfants aux États-Unis se sont noyés après avoir accédé de cette manière à ces piscines, désormais rappelées. Ces décès sont survenus entre 2007 et 2022, impliquant des enfants âgés de 22 mois à 3 ans. Aucun décès n’a été signalé au Canada.

Les consommateurs possédant ces piscines sont priés de contacter immédiatement Bestway, Intex ou Polygroup pour recevoir gratuitement une trousse de réparation, qui comprendra une corde pour remplacer la sangle de compression. Les propriétaires de ces piscines doivent par ailleurs s’assurer que les jeunes enfants ne peuvent pas accéder à l'eau sans surveillance, ou, à défaut, vider la piscine jusqu’à ce que la réparation puisse être effectuée.

Toutes les piscines rappelées ont une hauteur de 48 pouces (123 cm) ou plus et sont identifiables par la marque et le modèle figurant sur les avis de rappel de la CPSC et de Santé Canada. Les ventes de ces piscines variaient selon le modèle et le lieu, mais vont de 2002 à 2025.

Environ 5 millions de ces piscines ont été vendues aux États-Unis, en ligne et en magasin chez de grands détaillants comme Walmart, Target, Lowe’s, Costco et Amazon. Quelque 266 000 autres ont été vendues au Canada.

The Associated Press