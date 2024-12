Les Producteurs de lait de Lanaudière offrent 1 550 litres de lait

Les producteurs de lait de Lanaudière donnent 1 550 litres de lait à 10 organismes luttant contre la faim qui seront remis aux plus démunis de la région de Lanaudière pour une valeur de plus de 3 410 $.

Cette activité annuelle a lieu régionalement depuis plus de 20 ans et totalise plus de 31 900 $ en dons de lait dans la région. Le président des Producteurs de lait de Lanaudière, M. Jacques Lafortune, rappelle que le « phénomène de pauvreté et de sous-alimentation frappe quotidiennement. Les producteurs de lait sont fiers de fournir un lait de qualité afin d’assurer la sécurité alimentaire de nos concitoyens ».

Les Producteurs de lait de Lanaudière remercient chaleureusement Natrel de Joliette, tout particulièrement Josée Lafrenière, pour leur don et leur participation à la distribution de ces litres de lait.

En plus des dons spécifiques pour la période des fêtes, Les Producteurs de lait du Québec et leurs partenaires de transformation et de transport du lait ont mis sur pied un programme annuel de dons de lait qui vient en aide aux Banques alimentaires du Québec tout au long de l’année. Depuis la création du programme en 2003, cette étroite collaboration a permis de distribuer 21 millions de litres de lait à ceux qui en ont le plus besoin, soit 1 million de litres par année.

Les Producteurs de lait de Lanaudière regroupent 148 fermes laitières représentant 3,5 % du nombre de fermes laitières de la province (4 227).