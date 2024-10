Nouveau stationnement pour personnes à mobilité réduite à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur

L'Hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne, aura un nouveau stationnement pour personnes à mobilité réduite, dès le lundi 30 septembre. Cette dernière se place au cœur du projet d’agrandissement et de réaménagement de l’hôpital.

Le stationnement pour personnes à mobilité réduite compte 66 cases. Il a été conçu en plateau surélevé et de plain-pied avec l’entrée principale de l’hôpital. Le stationnement est accessible via la montée des Pionniers. Les tarifs en vigueur pour son utilisation restent les mêmes que ceux actuellement en vigueur.

À l’ouverture du stationnement pour personnes à mobilité réduite, des travaux à l’entrée principale seront toujours en cours. De la signalisation sur place permettra de bien s’orienter.

La construction de cette infrastructure s’inscrit en marge du réaménagement complet des espaces de stationnements du site, planifié en prévision de la croissance anticipée du volume d’activités à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Elle témoigne également de l'importance qu'accorde le CISSS de Lanaudière à l'accessibilité universelle qui permet à toute personne, quelles que soient ses capacités physiques, de bénéficier des mêmes possibilités et ainsi, d'un accès à des soins de santé personnalisés et de qualité.

Par ailleurs, le stationnement temporaire pour personnes à mobilité réduite qui avait été mis en place ne sera plus accessible à compter du 30 septembre. De plus, les emplacements réservés, notamment pour les femmes enceintes, les familles et les usagers en hémodialyse, seront relocalisés sous le plateau du stationnement pour personnes à mobilité réduite. Ils demeureront accessibles par l’entrée principale du stationnement et seront bien identifiés.