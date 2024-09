La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population de la relocalisation de la clinique des jeunes de Terrebonne.

À partir du mardi 24 septembre 2024, les jeunes âgés de 12 à 24 ans pourront se rendre au 799, montée Masson à Terrebonne pour bénéficier des services de la clinique des jeunes. Ce nouveau site, plus spacieux, est accessible par autobus en plus d’être doté d’un stationnement.

Services offerts

Les lundis, mardis et jeudis de 12 h à 16 h et de 17 h 30 à 19 h 30 ainsi que les vendredis de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, l’équipe de la clinique des jeunes de Terrebonne offre les services gratuits et confidentiels suivants :

• Contraception, test de grossesse et pilule du lendemain;

• Interruption volontaire de grossesse;

• Dépistage, suivi et traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS);

• Vaccination;

• Écoute, suivi et référence;

• Consultations psychosociales pour difficultés personnelles ou sociales.

Les jeunes peuvent se présenter, avec ou sans rendez-vous, pour les consultations psychosociales et en soins infirmiers. Les consultations médicales nécessitent obligatoirement un rendez-vous, qu'il est possible de prendre par téléphone en composant le 450 471-2885, poste 321.