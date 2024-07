Le Canada met en garde contre une campagne de propagande russe sur le réseau social X

Du 9 au 19 juillet, le ministère des Transports procédera à la reconstruction de deux ponceaux sur la route 347 (Rang Nord) à Saint-Norbert, entre la route de la Ligne-Coulombe et la route des Chars. Cela oblige la fermeture complète et un détour via la route 158, le chemin Saint-Pierre et la rue des Érables. La durée des travaux et les ...