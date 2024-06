Plus de travailleurs étrangers effectuent la transition vers la résidence permanente

Cet été, le boulevard des Mésanges fera désormais partie de cette initiative, passant de 50 à 40 km/h. Dans cette dynamique, la Ville lance une campagne « Pressés de ralentir dans nos quartiers », visant à apaiser les rues locales et à les rendre plus sécuritaires pour tous. Le conseil municipal et le comité de circulation de la Ville rappellent ...