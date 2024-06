La limite de vitesse sur le boulevard des Mésanges descend à 40 km/h

Cet été, le boulevard des Mésanges fera désormais partie de cette initiative, passant de 50 à 40 km/h. Dans cette dynamique, la Ville lance une campagne « Pressés de ralentir dans nos quartiers », visant à apaiser les rues locales et à les rendre plus sécuritaires pour tous.

Le conseil municipal et le comité de circulation de la Ville rappellent que cette grande campagne de 3 phases échelonnées sur 3 ans, avait débuté avec le déploiement d’un projet pilote qui implantait d’abord une mesure d’atténuation de 40 km/h dans un secteur précis comptant de nombreuses jeunes familles. Après le succès de cette modification et du projet en soi, cette limite s’est maintenant élargie à presque tous les secteurs résidentiels charlois, dont le boulevard des Mésanges en nouveauté cette année.

La limite de 50 km/h demeure toutefois maintenue pour certaines artères plus commerciales ou de transit, entre autres comme la rue de la Visitation.

« Depuis 2020, les résultats de cette campagne sont concluants. Il n’en demeure pas moins que ce ne sont pas tous les automobilistes qui ont adopté le nouveau réflexe de lever le pied, c’est pourquoi on continue de les sensibiliser avec une campagne très claire et simple. La Ville de SCB est soucieuse d’offrir une qualité de vie optimale et des quartiers encore plus sûrs aux piétons et cyclistes de tous âges et on travaille en ce sens. Nous sommes fermement convaincus que la réduction de la vitesse dans nos quartiers est une nécessité urgente pour la tranquillité et la sécurité de nos citoyens. », affirme le maire, M. Robert Bibeau.

Une signalisation sera installée vers le début du mois de juillet, en plus du rappel sur les balises de rues déjà existant dans les quartiers résidentiels. Rappelons qu’au départ, cette mesure réfléchie était mise en place en réponse à une demande des citoyens qui aspiraient à des déplacements plus conviviaux pour les usagers qui sont à pied ou sur roues, à vélo ou sur fauteuil motorisé.