Maladie de Lyme : De nouvelles zones à risque dans Lanaudière

Un total de 33 municipalités sont considérées comme des zones à risque de contracter la maladie de Lyme dans la région de Lanaudière. C'est pourquoi que la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière rappelle à la population l’importance de se protéger contre les piqûres de tiques.

Pour connaître les municipalités ciblées dans la région et ailleurs au Québec, consultez la carte interactive au hhtps://www.inspq.qc.ca/zoonoses/maladie-de-lyme.

Les tiques porteuses de la maladie de Lyme

La maladie de Lyme est transmise par la piqûre de la tique à pattes noires, porteuse de la bactérie Borrelia burgdorferi.

On retrouve principalement cet insecte dans les herbes hautes et les végétaux sur le sol. Si une tique s’agrippe à votre peau et qu’elle vous pique, il faut la retirer de façon sécuritaire et suivre certaines recommandations.

Traitement à titre préventif

Si vous avez été piqué par une tique dans une zone à risque, un antibiotique pourrait vous être prescrit de façon préventive. Pour évaluer si un traitement préventif est recommandé, communiquez avec Info-Santé 811 ou consultez un professionnel de la santé dans les plus brefs délais.

Symptômes

Des symptômes peuvent apparaître entre 3 et 30 jours après une piqûre de tique. Le symptôme le plus caractéristique est une rougeur de la forme d’une cible au site de la piqure. Celle-ci cause peu ou pas de douleur, ni de démangeaison et dure au moins 2 jours. La fièvre, des maux de tête, de la fatigue et des courbatures peuvent aussi être présents.

Si vous présentez un ou plusieurs symptômes de la maladie de Lyme, appelez Info-Santé 811 ou consultez un professionnel de la santé. Lorsque détectée à un stade précoce, l’infection se traite à l’aide d’antibiotiques. Si elle n’est pas détectée ni traitée rapidement, des complications peuvent survenir, comme des problèmes cardiaques, neurologiques et articulaires qui sont parfois irréversibles.

Conseils de prévention

Pour éviter les piqûres de tiques, voici des habitudes à adopter lors d’activités extérieures :